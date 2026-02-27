Sustu, kaldı! Akın Gürlek iddiasını ortaya attı, süre doldu ama Özgür Özel sessizliğe büründü
Adalet Bakanı Gürlek’e mal varlığını açıklaması için çağrıda bulunan Özgür Özel’in verdiği süre dolmasına rağmen tek bir belge sunamadı.
- Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e mal varlığını açıklamak için bir hafta süre vermişti.
- Verilen süre dolmasına rağmen Özel, mal varlığı konusuna grup toplantılarında değinmedi ve gazetecilerin sorularına 'Süresi bu akşam doluyor' gibi cevaplarla geçiştirdi.
- Özel'in elinde olduğunu söylediği belgelerin gerçek olmadığı iddiası gündeme geldi.
- Bazı partililer, Özel'in sözünde durmamasının partiye zarar verdiğini düşünüyor.
- Oğuz Kaan Salıcı, kamuoyunda beklenti oluşmasına rağmen açıklama yapılmamasını tutarsızlık olarak nitelendirdi.
BERAT TEMİZ - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta Meclis’teki grup toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek’e mal varlığını açıklaması için çağrıda bulunmuş ve bir hafta süre verdiğini söylemişti. “Akın Bey onları açıklamazsa ben hem onları açıklayacağım” diyen Özel’in verdiği süre dolmasına rağmen sessizliği devam ediyor.
Bu haftaki grup toplantısında mal varlığı konusuna hiç değinmeyen Özel, toplantı çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine “Süresi bu akşam doluyor” cevabını vermekle yetindi.
Ancak, akşam olunca da herhangi bir açıklama yapmadı. CHP lideri Özel’in bu defa çarşamba günü konuşacağı beklentisi oluştu ancak Silivri’de Ekrem İmamoğlu’nu ziyaretin ardından yaptığı açıklamada konuya hiç girmedi.
Gözler, bu defa aynı günün akşamı Bakırköy’de düzenlediği mitinge çevrildi, Özel bu mitingde de Akın Gürlek’in mal varlığına ilişkin tek bir cümle kurmadı.
BELGELER GERÇEK DEĞİL...
CHP liderinin verdiği söze rağmen açıklama yapmaması hem iktidar kanadında hem de kendi partisinde tepki çekti.
Özel’in sessiz kalmasını eleştiren partililer, net bir tarih verilmesine rağmen sessiz kalınmasının geri adım atılmış görüntüsü oluşturduğunu ve partiye zarar verdiğini savundu.
Özel’in elinde olduğunu söylediği belgelerin gerçek olmadığı iddiası da gündemde. Bazı partililer ise Özel’in mal varlığı ile ilgili bilgileri stratejik bir zamanlamayla açıklayacağı düşüncesinde.
CHP yönetiminden konuya ilişkin yeni bir açıklama gelmezken, Özel’in mal varlığı ile ilgili bilgileri paylaşıp paylaşmayacağı merak konusu oldu.
YAPILAN TUTARSIZLIK
Parti içi muhalefetin önemli isimlerinden Oğuz Kaan Salıcı, Özel’in, Gürlek’in malvarlığını açıklama sözünün hem parti hem de ülke kamuoyunda güçlü bir beklenti oluşturduğunu ifade etti. Salıcı “Kamuoyu iddiaları duymak isterken ihraçlar geldi. Sokakta demokrasiden, çoğulculuktan ve ifade özgürlüğünden söz ederken, bu ilkeleri evimizin içinde uygulamamak tutarsızlıktır” dedi.