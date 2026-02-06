CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP’lileri anlamak mümkün değil. Son iki senedir ortaya çıkan her arızalı olayda CHP var. Öz eleştiri yapmak yerine hâlâ sağa sola saldırıyorlar!..

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in adı birçok yolsuzluğa karışmış. Sevgililere iş insanlarından toplanan paralarla pahalı evler, arabalar alınmış. Oğlu iş adamlarını haraca kesmiş. İddianame bangır bangır irtikap, yolsuzluk diye bağırıyor. CHP lideri Özgür Özel’den çıt yok!..

İzmir Büyükşehir Belediyesi 4 milyar lirayı iç etmiş. Kooperatif ve İzbeton’da milletin parasını cebe atmışlar. Mevcut İBB Başkanı bile yolsuzluktan yakınıyor. Özgür Özel’den çıt yok!..

Manavgat’ta baklava kutularında rüşvet yenmiş. CHP’li başkan yardımcısı avrolarla suçüstü yakalanmış. Özgür Özel’den çıt yok!..

Beykoz Belediyesi rüşveti dağıtmak için WhatsApp grubu kurmuş. Naylon faturalarla paralar iç edilmiş. Özgür Özel’den çıt yok!..

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında bin tane iddia var. En keskin muhalif yazar bile "Aziz İhsan Aktaş iddianamesi dolu!" diyor. “Beşiktaş Belediyesinde rüşvet var” diyor. Özgür Özel’den çıt yok!..

İBB’de 4 milyar dolar çalınmış! İmamoğlu üzerine 117 ev, arsa, ofis vb. geçirmiş. Cebeci döküm sahasında hafriyattan büyük vurgun yapmışlar. Boğaziçi İmar üzerinden en büyük iş insanlarından büyük rüşvetler alınmış. Özgür Özel’den çıt yok!..

Adana, Ceyhan, Seyhan, Avcılar Belediye Başkanları hakkında rüşvet iddiaları var. Özgür Özel’den çıt yok!..

2023 CHP Kurultayında yolsuzluk dönmüş. Delege satın alınmış. Özgür Karabat’ın para ve market kartları dağıttığı iddianamelere girmiş. Özgür Özel’den çıt yok!..

İBB rüşvet paralarıyla hovardalıklar yapılmış, uçaklar kiralanmış. Özgür Özel’den çıt yok!..

İzmir’de su verilemiyor, çöp toplanmıyor. Şehir 1970’ler Türkiye'sine dönmüş... Ankara Büyükşehir su verememiş, konserlerde vurgun yapılmış. Özgür Özel’den çıt yok!..

Say say bitmez... CHP iyi olan hiçbir şeyle anılmıyor. Darbeler, yolsuzluklar, kötülükler hep CHP ile anılıyor. Ama tek bir öz eleştiri, tek bir özür yok... Bu kadar iddia başkası hakkında olsa görevi bırakır...

CHP’nin niçin asla iktidar olamayacağı belli. Özgür Özel’den çıt çıkmıyor!..

