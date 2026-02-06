Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan ve Mısır’a gerçekleştirdiği üst düzey ziyaretler, İsrail medyasında geniş yankı uyandırdı.

Gelişmeleri yakından izleyen İsrail’in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth, İsrail-Suudi Arabistan normalleşme sürecinin yavaşladığını ve Kahire ile ilişkilerin soğuduğu bir dönemde Ankara’nın attığı adımların “Tel Aviv’e net bir uyarı” niteliği taşıdığını ifade etti.

Tel Aviv'in gündemi: Türkiye İsrail’i köşeye sıkıştırdı

“ANKARA GÜVENİLİR ORTAK”

İsrail Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü uzmanlarından Galia Lindenstrauss “Suudi Arabistan ile normalleşme süreci duraksadı. Riyad, Ankara’yı bölgesel denkleme dâhil etti. Türkiye bağlarını kuvvetlendirirken İsrail giderek daha izole bir konuma sürükleniyor. İsrail giderek daha fazla köşeye sıkışıyor” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail TV’si Kanal 14’te (C14) yayınlanan Dror Balazada imzalı “Sultan Erdoğan” belgeselinin ikinci bölümünde konuşan Türkiye uzmanı Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak ise “Bin Türk askeri Gazze’ye ayak basarsa, bir daha çıkmazlar. Türk ordusu bir yere girdiği anda, geri vitesleri yoktur, oradan çıkmayı bilmezler. Lütfen bakın; Irak, Suriye, Kıbrıs, Katar, Somali, Libya’da ne oldu” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası