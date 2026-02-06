CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu dört şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede daha önce “Ben İngiliz ajanıyım” beyanında bulunan Hüseyin Gün’ün para kaynağının Gezi Parkı’nın finansörü Soros Vakfı olduğu belirtildi.

GAMZE ERDOĞAN- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu dört şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede dikkat çeken detaylar yer aldı.

İddianamede, daha önce “Ben İngiliz ajanıyım” şeklinde beyanda bulunan Hüseyin Gün’ün, casusluk faaliyetlerini yürütebilmek için Gezi Parkı eylemlerinin finansörlerinden para aldığı öne sürüldü.

Şüpheli Hüseyin Gün hakkında yapılan MASAK incelemesi sonucunda, herhangi bir ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen yüklü miktarda yurt içi ve yurt dışı para transferleri gerçekleştirdiği, bir hesabında toplam 85 milyon TL tutarında nakit hareketi bulunduğu ve bu tutarın kullanımına ilişkin herhangi bir alım-satım kaydına rastlanmadığı tespit edilmişti.

“FİNANSMAN TALEBİNİ BİLİYORUM”

İddianamede Türkiye’de, başta Gezi Parkı eylemleri olmak üzere anayasal düzene karşı gerçekleştirilen birçok eylemi finanse eden Soros Vakfının, Hüseyin Gün’e para aktardığı bilgisi yer aldı. İddianamedeki görsellerde de şüpheli Hüseyin Gün’ün faaliyetlerinde Soros Vakfından yararlandığının görüldüğü aktarıldı.

“112 ihbarcısı” olarak bilinen Ümit Deniz Alaçam’ın ifadesinde ise “Rus milyarder Berezovski ve George Soros’a ait Açık Toplum Vakfı yetkilileriyle görüşülerek finansman talebinde bulunulduğunu biliyorum. Bu kişilerin finansman sağlarken bazı şartlar ileri sürdüklerini de biliyorum” şeklindeki beyanlara yer verildi.

BAŞKONSOLOSLUKTA SUNUM

Şüpheli Hüseyin Gün’ün Orta Doğu ülkeleri hakkında İngiltere Başkonsolosluğuna sunum yaptığı da iddianameye girdi. Şüpheli Gün’ün, Necati Özkan’ın koordinesinde Afganistan ve Libya ile alakalı yurt dışında faaliyet gösteren kişiler hakkında iletişim ve istihbari bilgi paylaşımında bulunduğu aktarılarak, Orta Doğu ülkeleriyle alakalı konularda İngiltere Başkonsolosluğuna sunum yaptığı kaydedildi. Necati Özkan’ın ifadesinde “Türkiye’de bu işi yapan şirketler aylık 400-500 dolar talep ederken Hüseyin Gün’ün bu işi yaklaşık 3-4 milyon dolar talep ederek yaptığı” ifadelerine yer verildi.

İSTANBULLUNUN VERİLERİNİ SIZDIRDI

Öte yandan, bütün bu sürecin başlangıcı olarak gösterilen ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi casusluk iddialarıyla başlatılan bu soruşturmanın temeli “İstanbul Senin” ve “İBB Hanem” uygulamaları üzerinden milyonlarca kişiye ait verilerin yabancı ülkelere sızdırıldığı ve bu verilerin, genellikle istihbarat servisleri tarafından kullanılan ve yasa dışı “dark web” üzerinden satın alındığı iddialarına dayanıyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada; tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra, “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” yöneticisi olduğu iddia edilen Necati Özkan, Hüseyin Gün ve gazeteci Merdan Yanardağ olmak üzere dört şüpheli yer alıyor.

