Jeffrey Epstein’in belgelerinde, genetik mühendislik ve yapay zekâyla ‘süper ırk’ planlarının yanı sıra adada düzenlenen “insan avı”na dair akılalmaz ifadeler ortaya çıktı. Bill Gates ve zengin isimlerle ilgili skandal detaylar da paylaşıldı.

Jeffrey Epstein’in her geçen gün bir başka skandalı ortaya çıkıyor. New York Times’ın haberine göre Epstein, genetik mühendisliği ve yapay zekâ kullanarak ‘gelişmiş bir insan süper ırkı’ oluşturmayı planlıyordu.

Ayrıca New Mexico’daki çiftliğinde aynı anda 20 kadını hamile bırakarak kendi DNA’sını bulaştırmayı umuyordu. İddialar bununla da sınırlı değil. Paylaşılan belgelerde, Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile Epstein’in fakir insanlardan kurtulmak için plan yaptığı, adada ‘insan avı’ düzenlendiğine yönelik ifadelerin geçtiği görüldü.

İşte o yazışmalar:

11 Aralık 2002: Adada kızlar için hazine avından bahsedebilir miyiz... 4 Ocak’ta orada olacağız...

Yılı belli olmayan 1 Ocak tarihli e-Posta: Çulluk avı sona erdi, ay kriketleri çantada. Tahmin et ne oldu? Onlar zenci.

24 Ekim 2016: “Harika bir yaşlı adam ve harika bir av!” Aynı konuşmada altında Fransız Banker Ariane de Rotschild’ın ismi yazan başka bir mesajda “Teşekkürler. Heyecan verici bir av...”

Şubat 2011: Bill Gates’e sorduğun ‘Fakir insanlardan tamamen nasıl kurtuluruz?’ sorusu üzerinde çok düşündüm ve bu konuda bir cevabım/yorumum var.

