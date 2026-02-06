İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın katılımıyla Adıyaman’da düzenlenen “sessiz yürüyüşte” depremde hayatını kaybedenler anıldı. Depremin meydana geldiği saat 04.17’de camilerden sela okunurken, depremzedeler gözyaşlarıyla kayıplarını andı.

Bakan Yerlikaya, Vali Osman Varol, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılımıyla Valilik önünde bir araya gelenler, kentin simgesi olan ve aradan geçen üç yıla rağmen 04.17'yi gösteren saat kulesine kadar kol kola girerek yürüdü.

Asrın felaketinin 3. yılında Adıyamanda sessiz yürüyüş! Bakan Yelikaya da katıldı

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan bazı depremzedeler, "sessiz yürüyüş" sırasında gözyaşlarını tutamadı, onlarca dilek balonunu gökyüzüne bıraktı.

Asrın felaketinin 3. yılında Adıyamanda sessiz yürüyüş! Bakan Yelikaya da katıldı

TÜM CAMİLERDEN SELALAR OKUNDU

Yürüyüşün ardından depremin yaşandığı saat 04.17'de kentteki tüm camilerden sela okundu. Program kapsamında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, saat kulesine karanfil bırakıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası