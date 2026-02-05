Dünya Altın Konseyi, 2025 yılında en çok altın alan merkez bankalarını (ülkeleri) açıkladı. Polonya, 2025 yılında altın rezervlerine 102 ton ekleyerek en büyük net alıcı oldu. Kazakistan ve SOFAZ (Azerbaycan devlet petrol fonu) ilk 3’te konumlandı. Listede Türkiye de yer aldı. İşte detaylar…

TÜRKİYE GAZETESİ/ Ö. Faruk Bingöl- 2025’e damga vuran altında sert hareketler yeni yılda da devam ederken; ons fiyatı ocak ayında 5.602 dolar ile tüm zamanların zirvesini test etti.

Ardından gelen kâr satışları sonrası fiyatlar tekrar 5.000 doların altına gelse de 5 Şubat işlemlerinde ons altın 4.900 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Yeni yılın ilk 5 haftasındaki artış ise %14 olarak gerçekliyor.

MERKEZ BANKALARININ TALEBİ

Altın fiyatlarındaki yükselişin arkasında merkez bankalarının alımları en büyük itici güçlerden biri olarak öne çıkıyor. Dünya Altın Konseyi (WGC), 2025 yılında en çok altın alan merkez bankalarını açıkladı.

Buna göre merkez bankaları, sadece Aralık 2025'te 19 ton altın satın aldı. Böylece 2025 yılı için açıklanan net alımlar 328 tona ulaştı. Bu rakam, 2024'te kaydedilen 345 tonluk net alımlardan daha düşük seviyede gerçekleşti.

En çok altın alan ülkeler! 2025’te listede Türkiye de var

EN ÇOK ALTIN ALAN ÜLKELER

WGC Asya-Pasifik Bölgesi Kıdemli Araştırma Lideri Marissa Salim tarafından paylaşılan verilere göre; Polonya 2025 yılında altın rezervlerine 102 ton ekleyerek en büyük net alıcı oldu. Onu Kazakistan 57 ton ile, SOFAZ (Azerbaycan devlet petrol fonu) 53 ton ile, Brezilya 43 ton ile, Çin 27 ve Türkiye ise 27 ton ile takip etti. Türkiye’de, en çok altın alan ülkeler listesinde beşinciliği Çin ile paylaştı.

2025’te en çok net satış yapan ülkeler ise Singapur (26 ton), Gana (12 ton) ve Rusya (6 ton) oldu.

ARALIK AYI VERİLERİ

Altın fiyatlarındaki yükselişe karşılık, ilgisi devam eden ülkeleri göstermesi bakımından aralık verileri de önem taşıyor. Açıklanan verilere göre sadece Aralık 2025’te 10 tonla Özbekistan, 8 tonla Kazakistan ve 7 tonla Polonya ilk 3 sırada yer aldı. Onları 2 tonla Kırgızistan takip ederken; Çin, Çek Cumhuriyeti, Endonezya ve Moğolistan da 2025 yılının son ayında 1’er ton altın alımı gerçekleştirdi.

REZEVLERE POZİTİF YANSIDI

Türkiye’nin altın alımları TCMB’nin rezervlerini de rekor seviyelere taşımıştı. Merkez Bankasının toplam rezervleri, 23 Ocak ile sona eren haftada 215 milyar 614 milyon dolara çıkmış ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

