Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde acılar hala ilk günkü gibi taze... Kuaför Sefa Kepekçi, depremden bir gün önce Ebrar Sitesi’nden salonuna gelen müşterilerini enkaz altında kaybetmenin acısını yaşadığını dile getirdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde faaliyet gösteren kuaför Sefa Kepekçi, depremden bir gün önce Ebrar Sitesi'nden aileleri ve komşularıyla birlikte gelen bir grup müşteriyi ağırladığını, sohbet edip gülerek uğurladığını söyledi.

Gündüz saçını boyatan müşterileri gece can verdi! Yaşadığı acının tarifi yok

MÜŞTERİLERİNİN HEPSİ ÖLDÜ

Kepekçi, gece meydana gelen depremde grubun tamamının hayatını kaybettiğini öğrendiğini ifade etti. Felakette çok sayıda müşterisini kaybettiğini anlatan Kepekçi, "O gün depremden önce saçını boyatıp ertesi gün vefat haberini aldığım 6-7 müşterim oldu. Ebrar Sitesi'nden gelen 4-5 kişilik grup vardı. Gün boyu birlikte vakit geçirdik, yemek yaptılar. Gülerek gönderdim ama gece deprem oldu. Sonrasında hepsini kaybettiğimizi öğrendik. Çok ağır bir travmaydı. Birçok arkadaşımız işsiz kaldı. Biz kapımızı bütün meslektaşlarımıza açtık. Elimizden geldiğince esnaf arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Direndik, hâlâ da direniyoruz. Kendi iş yerimizi bırakmak zorunda kaldık, yeni bir lokasyonda yeniden hizmet vermeye başladık.

"YENİ YENİ TOPARLANMAYA ÇALIŞIYORUZ"

İnsanlar moral olarak sıfırdı. Yeni yeni toparlanmaya çalışıyoruz. Bu sürecin bir 2-3 sene daha süreceğini tahmin ediyorum. Yaklaşık 2-3 ay boyunca gelen insanların saçlarını ücretsiz yıkadık, kişisel bakımlarını yaptık. Herhangi bir ücret almadık. İnsanların biraz olsun kendini iyi hissetmesini istedik" ifadelerini kullandı.

