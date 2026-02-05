ABD-İran görüşmesi ne zaman yapılacak merak edilirken uzun süredir yakından izlenen nükleer müzakere sürecinde yeni görüşme takvimi netleşti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin yaptığı açıklama ve ABD tarafının verdiği doğrulama ile birlikte, iki ülke heyetlerinin 6 Şubat Cuma günü Umman’ın başkenti Maskat’ta bir araya geleceği bildirildi.

''ABD-İran görüşmesi ne zaman ve nerede yapılacak?'' konusu netlik kazandı. Umman daha önce de ABD-İran hattında yürütülen temaslarda arabulucu rolü üstlenmiş, iki ülke arasında iletişim kanallarının açık kalmasına katkı sağlamıştı.

ABD-İRAN GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

ABD-İran nükleer görüşmelerinin 6 Şubat Cuma günü yapılacağı açıklandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda görüşmenin cuma sabahı saat 10.00 civarında Maskat’ta planlandığını duyurdu. Erakçi süreçte arabulucu rolü üstlenen Umman’a da teşekkür ederek gerekli hazırlıkların tamamlandığını da belirtti.

ABD tarafı da görüşme tarihine ilişkin bilgiyi doğruladı. Beyaz Saray’dan bir yetkili İran’la yürütülen nükleer müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

''GÖRÜŞME İPTAL Mİ OLDU?'' İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Müzakerelerin yapılacağı yer konusunda kamuoyuna yansıyan farklı bilgiler, kısa süre önce görüşmelerin iptal edildiği iddialarını da beraberinde getirmişti.

Axios iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin İran’ın “İstanbul yerine Umman’da yapılması ve yalnızca ikili formatta ilerlenmesi” yönündeki talebini kabul etmediğini ve bu nedenle görüşmelerin gerçekleşmeyeceğini ileri sürmüştü.

Öte yandan İranlı bir diplomatik kaynak da müzakere öncesi temasların olumsuz seyrettiğini, bu nedenle cuma günü toplantı yapılmayabileceğini ifade etmişti. Fakat ABD-İran görüşmesi yarın sabah Umman'da gerçekleşecek.

