Trump, hava saldırılarının ardından İran’ın nükleer programını başka bir bölgede yeniden başlatmaya çalıştığını öne sürdü. Maskat’ta yapılacak görüşmeler öncesi konuşan Trump, İran’ı “çok ağır sonuçlar” konusunda uyardı. Washington ise müzakerelerde nükleer programdan balistik füzelere kadar kritik başlıkların masada olacağını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile cuma günü Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılması beklenen görüşmeler öncesinde NBC News'e gündeme dair konuştu.

'BUNU YAPARSANIZ ÇOK AĞIR SONUÇLARI OLUR"

İran'ın ABD ordusunun vurduğu nükleer tesislere dönemediği ancak ülkenin başka bir noktasında yeni bir nükleer tesis kurmayı düşündüğünü öne süren Trump, "Bunu öğrendik ve 'Bunu yaparsanız çok ağır sonuçları olur.' dedim." ifadesini kullandı.

ABD ve müttefiki İsrail, İran’ı nükleer silah geliştirmeye çalışmakla suçlarken, İran ise nükleer programının elektrik üretimi dahil barışçıl amaçlara yönelik olduğunu savunuyor.

ABD - İRAN MÜZAKERE SÜRECİ

Bir Beyaz Saray yetkilisi, İran'la müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağını belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konuyla ilgili açıklamasında, İran'la yapılacak görüşmelerde bazı başlıkların mutlaka masada olması gerektiğini vurgulayarak, "Görüşmelerin gerçekten anlamlı bir sonuca ulaşması için bazı başlıkları içermesi gerekiyor. Bunlar arasında balistik füzelerin menzili, bölgedeki terör örgütlerine verdikleri destek, nükleer programları ve kendi halkına yönelik muameleleri yer alıyor." demişti.

