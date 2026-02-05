Kuzey Ege Denizi’nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale’de deniz ulaşımı aksadı. Bozcaada’ya yapılacak tüm feribot seferleri iptal edilirken, Gökçeada hattında da bazı seferler fırtına nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle iptal duyurusunda bulundu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 13.00 ve 21.00 seferleri ile Gökçeada’dan saat 11.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası