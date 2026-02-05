Galatasaray, 10 Ocak'ta Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne tesislerine getirdiği Can Armando Güner'in transferini uzun süren pazarlıklar sonucunda bitirdi. 18 yaşındaki oyuncu için Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile yapılan anlaşmada bir detay dikkat çekti.

Can Armando Güner transferi için Galatasaray'a kapıyı 750 bin euro ile açan Borussia Mönchengladbach, pazarlıklar sonucu 300 bin euro bonservis bedeli karşılığında ikna edildi. Alman kulübünün sözleşmeye "sonraki satıştan pay maddesi" ekletme talebi ise reddedildi.

Can Armango Güner (Fotoğraf: Instagram)

BARIŞ ALPER TRANSFERİNDE "YÜZDE 20" DETAYI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; geçmiş yönetim döneminde Keçiörengücü'nden transfer edilen Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesine eklenen yüzde 20 pay maddesini dikkate alan sarı-kırmızılı kulüp, Can Armando'da bu yolu izlemedi.

Galatasaray, milli futbolcunun muhtemel transferinde Ankara kulübüne bonservisten pay ödeyecek.

4,5 YILLIK ANLAŞMA

Sarı-kırmızılılar, transferi sezon sonuna bırakmadı ve devre arasında mutlu sona ulaştı. Ocak ayında 18 yaşından gün alan 18 yaşındaki gurbetçi futbolcunun, Galatasaray ile 4,5 yıllık özleşme imzaladığı öğrenildi.

