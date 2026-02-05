Türkiye, geçen yıl şubat ayında “asrın felaketi” olarak nitelendirilen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan, 11 ili etkileyen büyük depremlerle sarsıldı. Yaklaşık 14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen felaketin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlar ülke genelinde düzenlenen anma programlarıyla yad ediliyor. Peki 6 Şubat depremi hangi yıl oldu?

Türkiye, 6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

Merkez üssü Pazarcık olan ve yaklaşık 14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem nedeniyle Türkiye, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdi ve ülke genelinde 7 gün milli yas ilan edildi.

6 Şubat depremi hangi yıl oldu? Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedenler anılıyor

DEPREMİN YARALARINI SARMAK İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

Afetin etkili olduğu 11 ilde, çadır ve konteyner kent alanları belirlendi. Geçici barınma alanları oluşturularak 1 milyon çadır sevk edildi ve 350 çadır kentte 645 bin çadır kuruldu. Yaklaşık 2,5 milyon afetzedeye barınma imkanı sağlandı.

Geçici barınma hizmeti verilen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında 477 bin 952 kişi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yurtlarında 710 bin 266 kişi olmak üzere tesislerde toplam 1 milyon 188 bin 218 afetzede misafir edildi.

Ayrıca 428 konteyner kentte 220 bin konteyner kuruldu. 707 bin afetzede bu konteynerlerde misafir edildi. Konteyner kentlerde barınmanın yanı sıra beslenme, eğitim, sağlık ve diğer sosyal donatı alanları vatandaşların hizmetine sunuldu. Kurulan konteynerlere vatandaşların ihtiyacı üzerine ayrıca 105 bin vantilatör ve 149 bin 305 klima takıldı.

SAATTE 23 GÜNDE 550 KONUT İNŞA EDİLDİ

Bakanlık koordinasyonunda TOKİ, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve İller Bankası işbirliğinde, deprem bölgesindeki ev ve iş yerlerinin yeniden inşa süreci için hemen çalışma başlatıldı.

Depremden etkilenen 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede, 200 bin mimar, mühendis ve işçi asrın inşa seferberliği için harekete geçti. Bu kapsamda saatte 23, günde 550 konut inşa edildi.

İlk temel, depremin 15'inci gününde Gaziantep Nurdağı'nda atıldı, 45'inci günde ilk köy evleri teslim edildi.

Asrın inşa seferberliğiyle deprem bölgesinde 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa edildi.

Deprem bölgesinde yapımı tamamlanarak hak sahibine teslim edilen konut sayısı şöyle:

"Adana 11 bin 334'ü konutu, 739'u köy evi olmak üzere 12 bin 73 bağımsız bölüm, Adıyaman 31 bin 423'ü konut, 9 bin 88'i köy evi olmak üzere 43 bin 366 bağımsız bölüm, Diyarbakır 16 bin 50'si konut, 1150'si köy evi, 6'sı iş yeri olmak üzere 17 bin 206 bağımsız bölüm, Elazığ 11 bin 912'si konut, 2 bin 959'u köy evi, 23'ü iş yeri olmak üzere 14 bin 894 bağımsız bölüm, Gaziantep 25 bin 237'si konut, 4 bin 463'ü köy evi, 1353'ü iş yeri olmak üzere 31 bin 53 bağımsız bölüm, Hatay 133 bin 685'i konut, 12 bin 868'si köy evi, 7 bin 202'si iş yeri olmak üzere 153 bin 755 bağımsız bölüm, Kahramanmaraş 52 bin 575'i konut, 15 bin 615'i köy evi olmak üzere 73 bin 956 bağımsız bölüm, Kilis 1713'ü konut, 852'si köy evi, 4'ü iş yeri olmak üzere 2 bin 569 bağımsız bölüm, Malatya 62 bin 540'ı konut, 13 bin 32'si köy evi, 4 bin 88'i iş yeri olmak üzere 79 bin 660 bağımsız bölüm, Osmaniye 10 bin 377'si konut, 1807'i köy evi, 373'ü iş yeri olmak üzere 12 bin 557 bağımsız birim, Şanlıurfa 10 bin 914'ü konut, 2 bin 495'i köy evi, 20'si iş yeri olmak üzere 13 bin 429 bağımsız bölüm, Kayseri 9'u konut, 279'u köy evi olmak üzere 288'i bağımsız bölüm, Sivas 164 konut, Tunceli 298 köy evi ve Bingöl 62'si konut, 27'si köy evi olmak üzere 89 bağımsız bölüm."



