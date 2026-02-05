Cesedi parçalanmıştı! Caniden cinayet itirafı... Çelik yelekle çıkarıldılar
Çorum'da kaybolduktan 6 gün sonra cesedi parçalanmış halde bulunan Ali Osman Kaya cinayetine ilişkin 4 kişi adliyeye sevk edildi. Şahıslara çelik yelek giydirilirken, şüphelilerden A.F.K'nin suçu kabul ettiği öğrenildi.
- Kayıp ihbarından 6 gün sonra cesedi parçalanmış halde bulunan Ali Osman Kaya cinayetiyle ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
- Şüphelilerden A.F.K. cinayeti itiraf ederken, ağabeyi, babası ve akrabası olan diğer 3 şüpheli suçlamaları reddetti.
- Şüpheliler, adliyeye geniş güvenlik önlemleri altında ve çelik yelek giydirilerek çıkarıldı.
Çorum'da 6 gün kayıp olarak arandıktan sonra cesedi bulunan Ali Osman Kaya'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'yı gözaltına aldıran ifade çıktı: 15 bin dolara birlikte olmuşlar
ÇELİK YELEK GİYDİRDİLER
İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler A.F.K, ağabeyi A.K, babası Y.K. ve akrabası H.A, geniş güvenlik önlemleri altına adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerin adliye girişinde çelik yelek giydikleri görüldü.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Şüphelilerden A.F.K'nin emniyetteki ifadesinde suçu kabul ettiği, ağabeyi A.K, babası Y.K. ve akrabası H.A'nın ise suçlamaları reddettiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Çorum'da ailesince 28 Ocak'ta hakkında kayıp ihbarı yapılan Ali Osman Kaya'nın (76) cesedi, 6 gün sonra dere yatağında poşet içinde parçalanmış halde bulunmuştu.
Yürütülen soruşturma kapsamında Kaya'nın Çatak Tabiat Parkı bölgesinde birlikte son görüldüğü kişi olan A.F.K. (43) gözaltına alınmış, şüphelinin ifadesi doğrultusunda polis cesedin kafa kısmını, olay yerine 3 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulmuştu.
Soruşturmada yeni delillere ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin ağabeyi A.K, babası Y.K. ve akrabası H.A'yı da gözaltına almıştı.