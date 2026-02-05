Çorum'da kaybolduktan 6 gün sonra cesedi parçalanmış halde bulunan Ali Osman Kaya cinayetine ilişkin 4 kişi adliyeye sevk edildi. Şahıslara çelik yelek giydirilirken, şüphelilerden A.F.K'nin suçu kabul ettiği öğrenildi.

Çorum'da 6 gün kayıp olarak arandıktan sonra cesedi bulunan Ali Osman Kaya'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ÇELİK YELEK GİYDİRDİLER

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler A.F.K, ağabeyi A.K, babası Y.K. ve akrabası H.A, geniş güvenlik önlemleri altına adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerin adliye girişinde çelik yelek giydikleri görüldü.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden A.F.K'nin emniyetteki ifadesinde suçu kabul ettiği, ağabeyi A.K, babası Y.K. ve akrabası H.A'nın ise suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Cesedi parçalanmıştı! Caniden cinayet itirafı... Çelik yelekle çıkarıldılar

NE OLMUŞTU?

Çorum'da ailesince 28 Ocak'ta hakkında kayıp ihbarı yapılan Ali Osman Kaya'nın (76) cesedi, 6 gün sonra dere yatağında poşet içinde parçalanmış halde bulunmuştu.

Yürütülen soruşturma kapsamında Kaya'nın Çatak Tabiat Parkı bölgesinde birlikte son görüldüğü kişi olan A.F.K. (43) gözaltına alınmış, şüphelinin ifadesi doğrultusunda polis cesedin kafa kısmını, olay yerine 3 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulmuştu.

Cesedi parçalanmıştı! Caniden cinayet itirafı... Çelik yelekle çıkarıldılar

Soruşturmada yeni delillere ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin ağabeyi A.K, babası Y.K. ve akrabası H.A'yı da gözaltına almıştı.

Cesedi parçalanmıştı! Caniden cinayet itirafı... Çelik yelekle çıkarıldılar

Haberle İlgili Daha Fazlası