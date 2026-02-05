Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'yı gözaltına aldıran ifade çıktı: 15 bin dolara birlikte olmuşlar
Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, dün uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. Kaya'nın, 'Yılan' kod isimli Yasmin Yürük'ün ifadesi sonrası gözaltına alındığı öğrenildi. İddialara göre Kaya, Yürük'le birlikte olmak için 15 bin dolar ve uyuşturucu verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu’nun eşinin kardeşi Ali Kaya dahil 19 kişi, Yasmin Yürük’ün uyuşturucu kullanımı ve 15 bin dolarlık ilişki iddiaları üzerine gözaltına alındı.
- Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 19 kişi gözaltına alındı.
- Gözaltına alınanlar arasında Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya da bulunuyor.
- Ali Kaya'nın gözaltına alınma gerekçesi, Yasmin Yürük'ün 15 bin dolarlık ilişki ve yüksek miktarda uyuşturucu kullanımı iddiaları.
- Yürük, Kaya'nın kendisine kokain ve ketamin benzeri uyuşturucu ikram ettiğini ve yüksek dozda kullandığını ileri sürdü.
- Yürük, ayrıca İmamoğlu'nun "gizli kasası" olarak tanımlanan iş adamı Hüseyin Köksal ile bir kez buluştuğunu ifade etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.
Çöpten alıyor, 20 dakikada üretiyor! Mağazaların dörtte biri fiyatına kapış kapış satıyor
ALİ KAYA DA GÖZALTINDA
Dün, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya dahil 19 kişi gözaltına alındı.
15 BİN DOLARLIK GÖRÜŞME!
Sabah'ın haberine göre Kaya'nın gözaltına alınmasının sebebi, 'Yılan' kod isimli Yasmin Yürük'ün ifadesi oldu. Yürük, 15 bin dolar karşılığında Ali Kaya ile birliktelik yaşadığını ve yüksek miktarda uyuşturucu kullandıklarını iddia etti. Yürük, "Kendisiyle cinsel ilişki yaşadım. Bu kişi bana kokain, ketamin benzeri uyuşturucu madde ikram etti. Uyuşturucusuz yapamayacağını, benim de uyuşturucu madde içmemi söyledi. Yüksek dozda uyuşturucu madde kullanıyordu" dedi.
Öte yandan Yürük, İmamoğlu'nun gizli kasası iş adamı Hüseyin Köksal'la bir kez boğazda lüks bir rezidansta buluştuğunu ifade etti.