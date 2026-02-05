Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, dün uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. Kaya'nın, 'Yılan' kod isimli Yasmin Yürük'ün ifadesi sonrası gözaltına alındığı öğrenildi. İddialara göre Kaya, Yürük'le birlikte olmak için 15 bin dolar ve uyuşturucu verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

ALİ KAYA DA GÖZALTINDA

Dün, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya dahil 19 kişi gözaltına alındı.

Ali Kaya

15 BİN DOLARLIK GÖRÜŞME!

Sabah'ın haberine göre Kaya'nın gözaltına alınmasının sebebi, 'Yılan' kod isimli Yasmin Yürük'ün ifadesi oldu. Yürük, 15 bin dolar karşılığında Ali Kaya ile birliktelik yaşadığını ve yüksek miktarda uyuşturucu kullandıklarını iddia etti. Yürük, "Kendisiyle cinsel ilişki yaşadım. Bu kişi bana kokain, ketamin benzeri uyuşturucu madde ikram etti. Uyuşturucusuz yapamayacağını, benim de uyuşturucu madde içmemi söyledi. Yüksek dozda uyuşturucu madde kullanıyordu" dedi.

Öte yandan Yürük, İmamoğlu'nun gizli kasası iş adamı Hüseyin Köksal'la bir kez boğazda lüks bir rezidansta buluştuğunu ifade etti.

