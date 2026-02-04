Avrupa’da zirve Türkiye’nin! THY dünyanın en iyileri arasında yer aldı
Sivil havacılığın en prestijli değerlendirmeleri arasında yer alan SKYTRAX World Airline Awards 2025 sonuçlarına göre Türk Hava Yolları, "Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi" seçildi.
Dünya genelinde milyonlarca yolcunun oylarıyla belirlenen listede THY, kıtanın en güçlü markalarını geride bırakarak birinci sıraya yerleşti.
AVRUPA’NIN EN İYİ 10 HAVAYOLU SIRALAMASI
2025 yılı için açıklanan Avrupa sıralamasında Türk Hava Yolları ilk sırada yer aldı. THY’yi sırasıyla Air France, SWISS International Air Lines, British Airways, Lufthansa, Virgin Atlantic, Iberia, KLM, Austrian Airlines ve Finnair izledi. Liste, SKYTRAX tarafından dünya çapındaki yolcu değerlendirmeleri esas alınarak hazırlandı.
THY, DEV RAKİPLERİ GERİDE BIRAKTI
Yayınlanan küresel değerlendirmede Türk Hava Yolları; Air France, British Airways ve Lufthansa gibi Avrupa havacılığının köklü markalarını geride bıraktı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından “Biz Avrupa şampiyonuyuz. Avrupa’nın en iyi havayolu Türk Hava Yolları” mesajını paylaştı.
TÜRKİYE’NİN HAVA TRAFİĞİ GÜCÜ ARTIYOR
Bu başarıyla birlikte Türkiye’nin havacılık alanındaki konumu daha da güçlendi. EUROCONTROL verilerine göre Türkiye, günlük ortalama 4 bin 200 uçuş ile Avrupa’da hava trafiği hacmi bakımından 6. sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı, günde ortalama 1.624 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı olurken, dünya genelinde ise 5. sıraya yükseldi. Antalya Havalimanı da günlük 1.024 uçuşla Avrupa’nın en yoğun ilk 10 havalimanı arasında 9. sırada konumlandı.
DÜNYANIN EN İYİ HAVAYOLU KATAR HAVAYOLLARI OLDU
SKYTRAX 2025 Dünya Havayolları sıralamasında zirve Katar Havayolları’nın oldu. Singapur Havayolları ikinci, Cathay Pacific ise üçüncü sırada yer aldı. Listede Emirates dördüncü, ANA All Nippon Havayolları beşinci sıraya yerleşti. Türk Hava Yolları, dünya genelinde 6. sırada kendine yer buldu.
2025’İN DİĞER SKYTRAX ÖDÜLLERİ
2025 değerlendirmelerinde EVA Air “Dünyanın En Temiz Havayolu” seçildi. “Dünyanın En İyi Kabin Ekibi” ödülü Singapur Havayolları’na gitti. “Dünyanın En İyi Business Class” ödülü Katar Havayolları’na verilirken, “Dünyanın En İyi Economy Class” kategorisinde Cathay Pacific ilk sırada yer aldı. “En İyi Uzun Mesafe Düşük Maliyetli Havayolu” ödülü ise Scoot’un oldu.
HAVACILIĞIN OSCAR’LARI OLARAK BİLİNİYOR
Her yıl düzenlenen SKYTRAX World Airline Awards, yolcu memnuniyetine dayalı yapısıyla “havacılık sektörünün Oscar’ları” olarak anılıyor. Ödüller, dünya genelinde milyonlarca yolcunun hizmet, konfor ve kalite değerlendirmeleri doğrultusunda belirleniyor.