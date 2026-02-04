Sivil havacılığın en prestijli değerlendirmeleri arasında yer alan SKYTRAX World Airline Awards 2025 sonuçlarına göre Türk Hava Yolları, "Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi" seçildi.

2025 yılı için açıklanan Avrupa sıralamasında Türk Hava Yolları ilk sırada yer aldı. THY’yi sırasıyla Air France, SWISS International Air Lines, British Airways, Lufthansa, Virgin Atlantic, Iberia, KLM, Austrian Airlines ve Finnair izledi. Liste, SKYTRAX tarafından dünya çapındaki yolcu değerlendirmeleri esas alınarak hazırlandı.

Yayınlanan küresel değerlendirmede Türk Hava Yolları; Air France, British Airways ve Lufthansa gibi Avrupa havacılığının köklü markalarını geride bıraktı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından “Biz Avrupa şampiyonuyuz. Avrupa’nın en iyi havayolu Türk Hava Yolları” mesajını paylaştı.

TÜRKİYE’NİN HAVA TRAFİĞİ GÜCÜ ARTIYOR

Bu başarıyla birlikte Türkiye’nin havacılık alanındaki konumu daha da güçlendi. EUROCONTROL verilerine göre Türkiye, günlük ortalama 4 bin 200 uçuş ile Avrupa’da hava trafiği hacmi bakımından 6. sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı, günde ortalama 1.624 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı olurken, dünya genelinde ise 5. sıraya yükseldi. Antalya Havalimanı da günlük 1.024 uçuşla Avrupa’nın en yoğun ilk 10 havalimanı arasında 9. sırada konumlandı.