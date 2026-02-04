Kırıkkale’de bir markette meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi. Soğutucu dolabın radyatör kısmında meydana gelen patlama anı güvenlik kameralarına yansırken, patlamada yaralanan ise olmadı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir markette soğutuculu reyon dolabında meydana gelen patlama anı saniye saniye kameraya yansıdı.

SOĞUTUCU BOMBA GİBİ PATLADI

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir markette korku dolu anlar yaşandı. Soğutuculu reyon dolabının radyatör kısmında patlama meydana geldi. Market sahibi ile içeride bulunan arkadaşının korku dolu anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Patlamanın ardından dolapta maddi hasar oluştu.

Markette saniyelerle ölümden döndüler: Soğutucu bomba gibi patladı

“GAZ SIKIŞMIŞ GALİBA”

Muhammed Osman Yöney, arkadaşını ziyaret etmek için markete geldiğini belirterek şunları anlattı:

Sohbet etmek için arkadaşımın marketine gelmiştim. Bilgisayar başında müzik açtım, arkadaşım da dükkan içerisinde geziniyordu. Bir anda patlama sesiyle karşı karşıya kaldık. Patlama o kadar şiddetliydi ki gerçekten bir bomba gibi patladı. Gaz sıkışmış galiba.

Markette saniyelerle ölümden döndüler: Soğutucu bomba gibi patladı

“ŞİDDETİ ÇOK YÜKSEKTİ”

Yöney, dolabın içindeki bazı parçaların bilye gibi fırlayarak vücuduna isabet ettiğini söyledi.

Yöney, "Ben hayatımda ilk kez bir dolabın bu kadar gürültülü şekilde patladığını görüyorum. Ses şiddeti çok yüksekti. Kulaklarımız adeta çınladı, kafamız ağrıdı. Olayda büyük şok geçirdik. Sonrasında kamerayı izlerken de güldük. Allah korudu dedik. O anki halimize sonradan güldük" dedi.

Markette saniyelerle ölümden döndüler: Soğutucu bomba gibi patladı

Haberle İlgili Daha Fazlası