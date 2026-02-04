Serie A’da zirvede yer alan Inter, kupada yarı final biletini almak için Torino ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi “Inter-Torino maçı hangi kanalda, şifresiz mi?”, ''Inter-Torino maçı ne zaman, saat kaçta?'' soruları da gündemin ilk sıralarına yükseldi. Hakan Çalhanoğlu'nun durumu ise bir diğer merak konusu...

Inter Serie A’da Torino’ya karşı oynadığı son 13 resmi maçın 12’sini kazanırken yalnızca tek mücadelede puan kaybı yaşamıştı. İki takımın lig dışındaki son randevusu ise 23 Ocak 1991’de İtalya Kupası son 16 turunda oynanmıştı. Peki, Inter-Torino maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte İtalya Kupası çeyrek finali detayları...

INTER-TORINO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası çeyrek finalinde oynanacak Inter-Torino karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

INTER-TORINO CANLI YAYIN ŞİFRESİZ Mİ?

Inter ile Torino arasında oynanacak Coppa Italia çeyrek final mücadelesi şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma TRT Spor’dan ücretsiz şekilde izlenebilecek.

INTER-TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Coppa Italia çeyrek finalinde Inter’in Torino’yu konuk edeceği maç 23.00’te başlayacak. Tek maç eleme usulü oynanacak mücadelede kazanan takım yarı finale yükselecek.

INTER-TORINO MAÇI HAKEMİ KİM?

Inter-Torino maçında düdük Matteo Marchetti’de olacak. Yardımcı hakemler Mondin ve Ceolin görev yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Bonacina olurken, VAR’da La Penna, AVAR’da ise Giua yer alacak.

