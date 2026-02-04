İhlas Haber Ajansı
Adana'da korkunç olay! Çocuklarının annesini öldürüp başında ağladı
Adana’da Ş.A. isimli şahıs, çocukların okula gitmesinin ardından eşi Kadriye A. ile tartıştı. Çıkan tartışmanın ardından Ş.A., eşini dövdükten sonra defalarca bıçaklayarak katletti. Katil koca, eşinin başında gözyaşı dökerek polise teslim oldu.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde Ş.A., 3 çocuğunu okula gönderdikten sonra eşi Kadriye A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.A., eşini darbedip defalarca bıçakladı.
ÖNCE ÖLDÜRDÜ, SONRA AĞLADI
Katil koca, daha sonra karısı kanlar içerisinde yerde yatarken başında gözyaşı döktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şüpheli koca polise teslim olurken, sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi.
Şüpheli emniyete götürülürken kadının cenazesi otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
