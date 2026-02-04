"2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru ve uygulama kılavuzu” yayımlandı. Kılavuzla birlikte İOKBS başvuru tarihleri duyuruldu. Peki, İOKBS başvuruları ne zaman başlayacak?

“2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu” yayımlandı.Yayımlanan kılavuzda resmî ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak bursluluk sınavı ile ilgili usul ve esaslara yer verildi.

Tarih duyuruldu! İOKBS başvuruları ne zaman başlayacak? (Bursluluk sınavı kılavuzu 2026)

İOKBS BAŞVURU TARİHLERİ

26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşecek sınava başvurular, 9 Şubat - 11 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Kılavuzda belirtilen koşulları taşıyanların başvuru yapabileceği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar ve öğrenme çıktıları kapsamında uygulanacak.

İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İOKBS başvuruları "www.meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr" internet adreslerinden alınacak. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvurularını yapabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınabilecek.

Sınav, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilere dört seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek.

Ayrıca kılavuzda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili alınacak sınav tedbir hizmetlerine detaylı olarak yer verildi.

Sınav sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.



İOKBS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

