Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3'üncü haftasında 5 Şubat Perşembe akşamı TFF 1'inci Lig temsilcisi Erzurumspor FK'yi konuk edecek.

Fenerbahçe ile Erzurumspor FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3'üncü hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Chobani Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Ömer Faruk Turtay yönetecek. Turtay'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Sabri Öğe yapacak.

2 MAÇTA 3 PUAN

Kupada ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, ikinci müsabakasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. 3 puanı bulunan Fenerbahçe, 8 takımlı grupta 5'inci sırada yer alıyor.

3 FUTBOLCU SAKAT, KAPTAN PFDK'LIK

Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan ve Jhon Duran'ın yanı sıra tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen kaptan Milan Skriniar, kadroda yer alamayacak.

