Türkiye Kupası'nda rakip Erzurumspor FK: Fenerbahçe'de 4 eksik
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3'üncü haftasında 5 Şubat Perşembe akşamı TFF 1'inci Lig temsilcisi Erzurumspor FK'yi konuk edecek.
- Maç, Chobani Stadı'nda 5 Şubat Perşembe günüsaat 20.30'da başlayacak.
- Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 2 maçta 3 puanla 8 takımlı grupta 5'inci sırada yer alıyor.
- Archie Brown, Levent Mercan, Jhon Duran sakatlıkları nedeniyle, kaptan Milan Skriniar ise PFDK'ye sevk edildiği için kadroda yer almayacak.
Fenerbahçe ile Erzurumspor FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3'üncü hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Chobani Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Ömer Faruk Turtay yönetecek. Turtay'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Sabri Öğe yapacak.
2 MAÇTA 3 PUAN
Kupada ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, ikinci müsabakasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. 3 puanı bulunan Fenerbahçe, 8 takımlı grupta 5'inci sırada yer alıyor.
3 FUTBOLCU SAKAT, KAPTAN PFDK'LIK
Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan ve Jhon Duran'ın yanı sıra tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen kaptan Milan Skriniar, kadroda yer alamayacak.