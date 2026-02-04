Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor, TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Süper Lig temsilcisi, 47 ila 68'inci dakikalar arasında bulduğu gollerle sonuca gitti.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü hafta mücadelesinde Boluspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 4-0 kazandı.

Alanyaspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 47 ve 57'nci dakikalarda Ianis Hagi ile 60 ve 68'inci dakikalarda Steve Mounie kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, puanını 7'ye çıkardı. Erdem Dikbasan'ın 56'ncı dakikada kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlayan Boluspor ise 1 puanda kaldı.

Boluspor: 0 - Corendon Alanyaspor: 4

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Azad İlhan, Mehmet Ali Vardar

Boluspor: Bartu Kulbilge, Abdulsamet Kırım, Loic Kouagba, Gökhan Akkan, Devran Şenyurt, Erdem Dikbasan, Burak Topçu (Mert Çetin dk. 59), Mustafa Çaylı (Ibrahim Akanbi Rasheed dk. 63), Can Arda Yılmaz (Mario Balbudia dk. 46), Harun Alpsoy, Arda Usluoğlu (Temel Çakmak dk. 87)

Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Nuno Lima (Batuhan Yavuz dk. 82), Fidan Aliti (Florent Hadergjonaj dk. 74), Baran Mogultay, Fatih Aksoy (Gaius Makouta dk. 74), Bruno Viana, Ianis Hagi, Nicolas Janvier, İbrahim Kaya (Güven Yalçın dk. 74), Steve Mounie, Elia Meschack (Ruan Pereira Duarte dk. 82)

Goller: Ianis Hagi (dk. 47 ve 57), Steve Mounie (dk. 60) ve 68) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Erdal Güneş (Teknik Direktör) (Boluspor)

Kırmızı kartlar: Erdem Dikbasan (dk. 56) (Boluspor)

