Türkiye Gazetesi
Manchester City-Newcastle United maçı hangi kanalda, saat kaçta? İngiltere Lig Kupası Yarı Final
İngiltere Lig Kupası’nda finale çıkacak takım bu akşam belli oluyor. Yarı final rövanşında Manchester City, Etihad Stadyumu’nda Newcastle United’ı konuk edecek. Maç saatine az bir zaman kala ''Manchester City-Newcastle United maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' soruları araştırılıyor. İşte İngiltere Lig Kupası Yarı Final canlı yayın detayları...
İlk maçta deplasmanda alınan 2-0’lık sonuçla büyük avantaj yakalayan City final için Newcastle United ile rekabet edecek. Şimdi ise İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında oynanacak Manchester City-Newcastle United karşılaşması heyecanla bekleniyor. Peki, Manchester City-Newcastle United maçı hangi kanalda, saat kaçta?
MANCHESTER CITY-NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında oynanacak Manchester City-Newcastle United karşılaşması Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele bu akşam Etihad Stadyumu’nda futbolseverlerle buluşacak.
MANCHESTER CITY-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN?
Manchester City ile Newcastle United arasındaki kritik rövanş maçı 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR