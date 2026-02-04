İngiltere Lig Kupası’nda finale çıkacak takım bu akşam belli oluyor. Yarı final rövanşında Manchester City, Etihad Stadyumu’nda Newcastle United’ı konuk edecek. Maç saatine az bir zaman kala ''Manchester City-Newcastle United maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' soruları araştırılıyor. İşte İngiltere Lig Kupası Yarı Final canlı yayın detayları...

İlk maçta deplasmanda alınan 2-0’lık sonuçla büyük avantaj yakalayan City final için Newcastle United ile rekabet edecek. Şimdi ise İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında oynanacak Manchester City-Newcastle United karşılaşması heyecanla bekleniyor. Peki, Manchester City-Newcastle United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Manchester City-Newcastle United maçı hangi kanalda, saat kaçta? İngiltere Lig Kupası Yarı Final

MANCHESTER CITY-NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında oynanacak Manchester City-Newcastle United karşılaşması Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele bu akşam Etihad Stadyumu’nda futbolseverlerle buluşacak.

MANCHESTER CITY-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN?

Manchester City ile Newcastle United arasındaki kritik rövanş maçı 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak.

