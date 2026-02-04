Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması heyecanı sürerken Galatasaray, A Grubu üçüncü hafta maçında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele öncesinde ''Galatasaray-İstanbulspor maçında kimler eksik, Leroy Sane oynayacak mı?'' sorusu gündemde.

Galatasaray ile İstanbulspor’un karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta mücadelesi bu akşam ekranlara gelecek. Sarı-kırmızılı ekip bu akşamki maçı kazanması halinde grupta 3’te 3 yaparak son haftaya avantajlı girmeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray-İstanbulspor maçında kimler eksik, Leroy Sane oynayacak mı?

Galatasaray-İstanbulspor maçında kimler eksik, Leroy Sane oynayacak mı? Türkiye Kupası maçı şifresiz canlı yayınlanacak!

GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Galatasaray’da Türkiye Kupası’nda oynanacak İstanbulspor maçı öncesinde iki oyuncuınun sakatlığı bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Leroy Sane ve Arda Ünyay yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Galatasaray-İstanbulspor maçında kimler eksik, Leroy Sane oynayacak mı? Türkiye Kupası maçı şifresiz canlı yayınlanacak!

İSTANBULSPOR MAÇINDA LEROY SANE OYNAYACAK MI?

Galatasaray’da sakatlığı devam eden Leroy Sane’nin İstanbulspor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Manchester City maçı sonrası yapılan kontrollerde Sane’nin sağ ayak bileğinde dış yan bağlar ile eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Galatasaray-İstanbulspor maçında kimler eksik, Leroy Sane oynayacak mı? Türkiye Kupası maçı şifresiz canlı yayınlanacak!

GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftada oynanacak Galatasaray-İstanbulspor maçı A Spor’dan canlı yayınlanacak. Karşılaşma şifresiz olarak ekrana gelecek.

Galatasaray-İstanbulspor maçında kimler eksik, Leroy Sane oynayacak mı? Türkiye Kupası maçı şifresiz canlı yayınlanacak!

GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-İstanbulspor maçı 4 Şubat 2026 saat 20.30’da RAMS Park’ta yapılacak.

Galatasaray-İstanbulspor maçında kimler eksik, Leroy Sane oynayacak mı? Türkiye Kupası maçı şifresiz canlı yayınlanacak!

GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray-İstanbulspor maçında hakem Reşat Onur Coşkunses görev yapacak. Yardımcı hakemler Mehmet Şengül ve Kerem İlitangil olurken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Mustafa Hakan Belder olarak açıklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası