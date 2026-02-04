Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye maçının VAR'ını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü haftasında Galatasaray ile TFF 1'inci Lig ekibi İstanbulspor arasında RAMS Park'ta yapılacak karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) belli oldu.

MHK'dan yapılan açıklamaya göre; saat 20.30'da başlayacak müsabakada VAR'da Efe Tanrıverdi, AVAR'da Ceyhun Sesigüzel' görev yapacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası