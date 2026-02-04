SPOR SERVİSİ
Galatasaray-İstanbulspor maçının VAR hakemi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye maçının VAR'ını açıkladı.
Özetle
Kaydet
Spor 50 dk önce
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü haftasında oynanacak Galatasaray-İstanbulspor maçının VAR ve AVAR'ı belli oldu.
- RAMS Park'ta saat 20.30'da başlyacak karşılaşmada; VAR'da Efe Tanrıverdi,AVAR'da Ceyhun Sesigüzel olacak.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü haftasında Galatasaray ile TFF 1'inci Lig ekibi İstanbulspor arasında RAMS Park'ta yapılacak karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) belli oldu.
MHK'dan yapılan açıklamaya göre; saat 20.30'da başlayacak müsabakada VAR'da Efe Tanrıverdi, AVAR'da Ceyhun Sesigüzel' görev yapacak.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR