Kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeyle ilgili yeni bir karar alındı. BDDK, bankalara eğitim ve sağlık harcamalarının yeni düzenlemeden muaf tutulacağına yönelik talimat yazısı gönderdi. Bankalara 3 ay süre verilirken, kararın eksiksiz uygulanması istendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ocak ayı sonunda kredi kartı limitleriyle ilgili yeni bir karar almıştı. Bankalara tanınan 15 günlük sürenin sona ermesinin ardından 15 Şubat itibarıyla kredi kartı limitleri, kişinin geliriyle uyumlu hale gelecek. Bu durumda birçok kredi kartının limitinde düşüş olması bekleniyor.

BDDK'DAN EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARINA İSTİSNA

BDDK'tan konuyla ilgili bir hamle geldi. BDDK, bankalara eğitim ve sağlık harcamalarının kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasından istisna tutulacağı talimat yazısı gönderdi.

BDDK tarafından bankalara iletilen yazıda, müşteri mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve teyidi süreçlerinin oluşturulması, eğitim ve sağlık harcamalarının olumsuz şekilde etkilenmemesini sağlayacak gerekli sistemsel geliştirmenin yapılmasının gerektiği belirtildi.

Kredi kartı limit düzenlemesinde yeni karar! İki harcama muaf tutuldu

BANKALARA 3 AY SÜRE VERİLDİ

Yazıda, söz konusu kararın sağlıklı ve kesintisiz şekilde uygulanabilmesi için bankaların gerekli sistemsel altyapılarını en geç 3 ay içerisinde tesis etmeleri ve tüm operasyonel süreçlerini eksiksiz biçimde tamamlamaları istendi. Ayrıca, uyum sürecinde atılması öngörülen adımları içeren yol haritasının, kuruluş birlikleri aracılığıyla BDDK'ye iletilmesi talep edildi.

Düzenleme ile kredi kartı limitlerinin gelirle uyumlu hale getirilmesi ve finansal tüketicinin korunmasının sağlanması amaçlanıyor.

