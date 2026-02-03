23 yaşındaki genç girişimci Esma Simay Gemici, devlet desteğiyle kurduğu fındık işleme tesisiyle ürünlere değer katıyor. Kırma, kavurma ve paketleme işlemleriyle fındığı ezme ve krokan gibi ürünlere dönüştüren Gemici, hem kendi işinin patronu olmanın mutluluğunu yaşıyor hem de geleceğe yatırım yapıyor.

Kent merkezinde ailesiyle yaşayan Esma Simay Gemici, 2022 yılında lise öğrenimini tamamladıktan sonra bir fındık işleme tesisinde kısa süre çalıştı. Burada işle ilgili bilgi sahibi olan Gemici, arıcılık yapan babasının yönlendirmesiyle destek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu. Gemici'nin başvurusu kabul edilerek Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında fındık kırma, kavurma ve boylama gibi makineler için yüzde 50 hibe desteği sağlandı.

Batlama Sanayi Sitesi'nde 2023 yılında iş yerini kuran Gemici, fındığı işleyip ezme, krokan ve iç fındık gibi ürünlere dönüştürüyor. Zaman zaman anne ve babasının da desteğini alarak işlerini sürdüren Gemici, kendi işinin patronu olabilmenin mutluluğunu yaşıyor. Gemici, daha önce fındık işlemeyle ilgili bir bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Aynı sektörde faaliyet gösteren bir iş yerinde fındık işleme makinelerini kullanmayı öğrendiğini belirten Gemici, ailesinin de yönlendirmesi üzerine kendi iş yerini kurmaya karar verdiğini anlattı. Gemici, devlet desteğinin maliyet konusunda çok büyük avantaj sağladığını vurguladı.

“FINDIĞA DEĞER KATMIŞ OLDUK”

İşinden oldukça memnun olduğunu dile getiren Gemici, "Bu iş yeri sayesinde fındığa değer katmış olduk. Kırma, kavurma ve paketleme ile krokan ve ezme de yapıyoruz. Böylelikle fındık değerlenmiş oluyor" dedi.

Gemici, devlet desteğiyle genç yaşında iş yeri sahibi olduğunu belirterek, internet üzerinden ve perakende satış yaparak işini daha da geliştirmeyi hedeflediğini kaydetti.