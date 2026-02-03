Antalya'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 35 yaşındaki Erdi Demirsoy, memleketi Bilecik’in Söğüt ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Kazada ağır yaralanan eşi ise hastanede tedavi görüyor.

Geçtiğimiz gün Tekirdağ'dan Antalya'ya giden yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevreyolu'nda virajı alamayıp devrildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybedenlerden biri de Bilecik'in Söğüt ilçesinde ikamet eden 35 yaşındaki Erdi Demirsoy oldu. Demirsoy'un cenazesi dün Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak Söğüt'e getirildi.

Demirsoy, bugün Çelebi Sultan Mehmet Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Söğüt İlçe Mezarlığı'nda defnedildi. Törene Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

ARAÇ ALMAYA GİDİYORMUŞ

Öte yandan Erdi Demirsoy'un eşi ile birlikte Antalya'ya bir araç almaya gittiği ve kazada ağır yaralanan eşinin hastanedeki tedavisinin devam ettiğini öğrenildi.

