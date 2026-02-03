1. Lig ekibi, Süper Lig takımına fark attı: 6-0
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında 1. Lig ekibi Alagöz Holding Iğdır FK, konuk ettiği Süper Lig takımı Antalyaspor'u 6-0 yendi.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Iğdır FK, 6-0'lık skorla kazandı.
Iğdır FK'ye galibiyeti getiren golleri 12 ve 24. dakikalarda Antoine Conte, 16. dakikada Aaron Suarez, 31. dakikada Dorin Rotariu, 50. dakikada Özder Özcan ve 85. dakikada Gianni Bruno kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Iğdır FK, puanını 4'e yükseltti. Antalyaspor'un kupada puanı bulunmuyor.
Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: Gürcan Hasova, Barış Çiçeksoyu, Harun Terin
Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Tsunami (Dk. 46 Alim Öztürk), Alperen Selvi, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 65 Gökcan Kaya), Bacuna (Dk. 46 Doğan Erdoğan), Rotariu (Dk. 59 Ahmet Emin Engin), Conte, Ali Kaan Güneren, Suarez, Özder Özcan (Dk. 73 Bruno), Serkan Asan
Hesap.com Antalyaspor: Kağan Arıcan, Muhammed Emin Özkul, Hasan Yakub İlçin, Gueye, Ensar Buğra Tivsiz, Ramazan Özçelik, Berkay Topdemir (Dk. 59 Mücahid Emre Özata), Mevlüt Şimşek, Hasan Ürkmez (Dk. 86 Kayra İlkbaharlılar), Kerem Kayaarası, İbrahim Kencu (Dk. 59 Arda Altun)
Goller: Dk. 12 ve 24 Conte, Dk. 16 Suarez, Dk. 31 Rotariu, Dk. 50 Özder Özcan, Dk. 85 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kart: Dk. 88 Doğan Erdoğan (Alagöz Holding Iğdır FK)