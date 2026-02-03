ABD basını, İran'ın cuma günü ABD ile yapılması planlanan görüşmelerin İstanbul'dan Umman'a taşınmasını ve ikili formatla yapılmasını istediğini yazdı.

Axios'un haberine göre; İran, cuma günü yapılması planlanan ABD ile müzakerelerin İstanbul yerine Umman’da yapılmasını ve sürecin ikili formatta yürütülmesini telep etti.

Tahran, müzakerelerin gözlemci olarak Arap ve Müslüman ülkelerin katılımı olmadan yalnızca ABD ile yapılmasını istiyor.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası