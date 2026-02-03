Anadolu Ajansı
2 milyar dolarlık enerji anlaşması imzalandı! Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dev yatırım
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile ilk kısmı 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerini içeren 2 milyar dolarlık bir enerji yatırımı anlaşmasının imzalandığını duyurdu.
