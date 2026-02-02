Beşiktaş transferde yeniden taarruza başladı. Emmanuel Agbadou, Beşiktaş’a gelmek için kulübüne baskı yapıyor. Tavares inanından vazgeçmezse sol bek Hadjam masada olacak. Oh için teklif yenilenecek…

MURAD TAMER - Beşiktaş Emmanuel Agbadou için tekrardan masada. Fildişili stoper, kulübü Wolwerhampton’a, Beşiktaş’a gitmek istediğini bir defa daha iletti. İki kulüp arasında resmî görüşme bugün yapılacak. Son olarak Wolwerhampton 18 milyon avro isteyince Beşiktaş masadan kalkmıştı. Stoperde alternatif isim Le Havre forması giyen Arouna Sangante... Siyah-beyazlıların, Fransız ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 23 yaşındaki stoper için görüşmelere başladığı öğrenildi.

HADJAM’A ONAY

Sol bek transfer süreci de yeniden şekilleniyor. Tavares’in yıllık ücret beklentisini 5 milyon avro seviyesine çıkarması sonrası yönetim farklı seçenekleri değerlendirmeye başladı. Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam yeniden gündeme alındı. Sakatlığı sebebiyle bir ay daha sahalardan uzak kalacak oyuncunun durumu mercek altına alındı. Sergen Yalçın’ın gelecek sezonun yapılanmasının gerçekleştirilmesi sebebiyle Cezayirli sol bekin sakatlığını problem etmediği aktarıldı.

Jaouen Hadjam

OH OLSUN!

Tammy Abraham’ın ayrılığının ardından santrfor arayışlarına hız veren Beşiktaş’ın, Genk’te forma giyen Hyeon-gyu Oh için yaptığı teklif reddedilmişti. Siyah beyazlıların bugün yeni bir teklifle kapıyı çalacağı öğrenildi.

KALECİ ERSİN’E DESTEK

Sürekli ıslıklandığı Konyaspor maçının ardından koşarak soyunma odasına giden Ersin Destanoğlu’na hocası Sergen Yalçın sahip çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının, Ersin’e, “Biz seninle burada şampiyonluk yaşadık. Sen şampiyon takım kalecisisin. Sakın vazgeçme” dediği öğrenildi.

