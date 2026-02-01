Anadolu Ajansı
Ciro Immobile'den sürpriz imza
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris FC, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen İtalyan golcü Ciro Immobile'yi transfer etti.
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris FC, İtalyan futbolcu Ciro Immobile'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, İtalya'nın Bologna takımında forma giyen 35 yaşındaki forvet oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Immobile, 2024-25 sezonunda Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkmış ve 19 gol atmıştı.
