Nijeryalı kanat oyuncusu Ademola Lookman'ın LaLiga ekibi Atletico Madrid'le anlaşmasının ardından Romelu Lukaku'nun yeniden Fenerbahçe'nin gündemine geldiği ve Tedesco'nun jet hızıyla kararını bildirdiği iddia edildi.

Ara transferde hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Ademola Lookman ile anlaşma sağlayamazken Romelu Lukaku'nun tekrar gündeme geldiği öne sürüldü.

KİRALAMA FORMÜLÜ

TRT Spor'da yer alan habere göre; Lookman transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle Fenerbahçe, Belçikalı golcü Lukaku'yu Dünya Kupası öncesinde kiralama formülüyle gündemine aldı.

TEDESCO GERİ ÇEVİRDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun, Belçika Milli Takımı'ndan tanıdığı eski öğrencisi Lukaku'nun sakatlık dönüş sürecinde olduğunu belirtip veto ettiği kaydedildi.

BU SEZON 20 DAKİKA SÜRE ALDI

Romelu Lukaku sakatlığı nedeniyle bu sezon Napoli'de yalnızca 20 dakika süre aldı ve 3 maçta forma giydi. 32 yaşındaki golcünün Napoli'yle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

