Dr. Murat Topoğlu evlat acısı yaşadı! Hastalıkla savaşan oğlu vefat etti
Türkiye’nin tanınmış hekimlerinden Murat Topoğlu, 11 yaşındaki oğlu Kemal Topoğlu’nun vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Acı haber, Topoğlu tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla duyuruldu.
- Dr. Murat Topoğlu, oğlu Kemal Topoğlu'nun vefatını Instagram hesabından açıkladı.
- Kemal Topoğlu'nun Spinal Musküler Atrofi (SMA Tip-1) hastası olduğu biliniyordu.
- Cenaze töreni 17 Mart Salı günü ikindi namazına müteakip İstanbul Kavacık Yıldırım Beyazıt Camii'nde yapılacak.
Sık sık sabah programlarına çıkarak değerli bilgiler veren ve sağlık camiasında da yakından tanınan Dr. Murat Topoğlu, paylaşımında oğlunun vefatını açıkladı.
Dr. Topoğlu Instagram hesabındaki mesajında “Biricik melek oğlumuz Kemal Topoğlu’nu kaybettik” derken, cenaze törenine ilişkin bilgileri de paylaştı. Kemal Topoğlu’nun cenazesinin 17 Mart Salı günü ikindi namazına müteakip İstanbul Kavacık’ta bulunan Yıldırım Beyazıt Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
KEMAL TOPOĞLU SMA İLE MÜCADELE EDİYORDU
Öte yandan Dr. Murat Topoğlu’nun, oğlunun sağlık durumuna ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarda, Kemal Topoğlu’nun Spinal Musküler Atrofi (SMA Tip-1) hastası olduğunu dile getirdiği biliniyordu. Uzun süredir tedavi süreci devam eden Kemal Topoğlu’nun vefatı, başta ailesi olmak üzere sağlık camiasında ve sevenleri arasında derin üzüntüye neden oldu.
“2 YAŞINI GÖRMEZ” DEMİŞLER
Topoğlu, SMA hastası oğlu Kemal Topoğlu’nun durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, doktorların çocuğunun 2 yaşını göremeyebileceğini söylediğini belirtmişti. Sürecin hem tıbbi hem de duygusal açıdan çok zor olduğunu ifade eden isim, SMA’lı bir çocuğa sahip ailelerin hayatının tamamen değiştiğini ve yoğun bakım gerektiren bir yaşam sürdüklerini şu sözlerle dile getirmişti:
“2 yaşını görmez dediler bize ve doktor olarak benim yapabileceğim bir şey yok. Bir SMA hastası olan anne-babanın hiçbir özel hayatı olamaz. Çocuk, burnundan besleniyor. Öyle kaşık kaşık vereceğin bir çocuk değil.”
SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ (SMA) NEDİR?
Spinal Musküler Atrofi (SMA), sinir sistemi kaynaklı genetik bir kas hastalığı. Omurilikteki motor nöronların kaybı nedeniyle kaslar yeterince uyarı alamaz ve zamanla güçsüzleşir, erir. Hastalık genellikle bebeklik veya çocukluk döneminde ortaya çıkar ve şiddeti tipine göre değişir.
SMA’NIN BELİRTİLERİ
1. Kas güçsüzlüğü ve gevşeklik
Kol ve bacaklarda güçsüzlük
Özellikle bebeklerde baş ve boyun kontrolünde zayıflık
2. Motor gelişimde gecikme
Oturma, emekleme, yürüme gibi becerilerde gecikme
Kol ve bacak kaslarının incelmesi
3. Beslenme ve solunum problemleri
Emme ve yutma güçlüğü
Nefes alırken zorlanma, sık akciğer enfeksiyonu
4. Reflekslerde azalma
Kas reflekslerinin zayıf olması
5. İleri durumlarda
Desteksiz nefes alamama
Solunum cihazı veya sürekli tıbbi destek gerekebilir