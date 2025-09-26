Türkiye'de hastalara ücretsiz sunuluyor! 1,6 milyonluk SMA ilacı 2026'da yerli üretilecek

ESMA ALTIN - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun müjdesini verdiği yerli spinal müsküler atrofi (SMA) ilacı, Türkiye’deki yaklaşık 1.500 hastaya umut oldu.

Hâlihazırda SMA tedavisi için yurt dışından ithal edilen “Nusinersen sodyum” etken maddeli ilaç veriliyor. SMA Tip-1, Tip-2 ve Tip-3 tedavilerinde dünya çapında yaygın olarak kullanılan “Nusinersen sodyum” etken maddeli ilaç, ilk yıl 6 kutu (9 milyon 600 bin lira) uygulanırken, hastaların tedavisi daha sonra dört ayda bir verilen idame dozuyla devam ediyor.

SMA Tip-1, Tip-2 ve Tip-3 tedavilerinde dünya çapında yaygın olarak kullanılan “Nusinersen sodyum” etken maddeli ilaç, Türkiye’ye “Spinraza” markasıyla ithal ediliyor. İthal ilacın liste fiyatı kutu başına yaklaşık 1,6 milyon lira değerinde. Dünyada yalnızca birkaç ülke tarafından geri ödeme kapsamına alınmış olan ilaç, Türkiye’de de SGK ile tedarikçi firma arasında yapılan anlaşma sayesinde hastalara ücretsiz olarak sunuluyor.

GENETİK HASTALIK ÇALIŞMALARI

Tekirdağ’da açılan Polifarma AR-GE Merkezinde kurulan Antisense Oligonükleotid (ASO) Platformu üzerinden yürütülen çalışmalar sonucunda, SMA Tip-1, Tip-2 ve Tip-3 tedavilerinde dünya çapında yaygın olarak kullanılan ilacın etken maddesi nusinersen sodyumun sentezi başarıyla tamamlandı. Zorunlu olan klinik araştırma ve ruhsatlandırma süreçleri devam ederken, seri üretimin 2026 yılının ilk yarısında başlaması öngörülüyor. Öte yandan, ASO Platformu üzerinden duchenne musküler distrofi (DMD) gibi diğer genetik hastalıkların tedavisi için de araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülüyor.