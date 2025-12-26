Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın, ocak ayında orta sahanın güçlendirilmesini istiyor. Serdal Adalı başkanlığındaki yönetiminin, 6 numara transferi için Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan ile prensip anlaşmasına vardığı konuşuluyor.

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk devresini lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde 5'inci sırada tamamlayan Beşiktaş'ın devre arası transfer gündemine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

"SALİH ÖZCAN İLE HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI"

Siyah-beyazlıları yakından takip eden gazeteci Hakan Gündoğar, Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu oldu. Gündoğar, "Beşiktaş, Borussia Dortmund'dan Salih Özcan ile her konuda anlaştı. Transfer sürecinde Orkun Kökçü etkili oldu ve Milli Takım kampında futbolcuyu ikna etti. Beşiktaş, Süper Lig'den hiçbir futbolcuyu transfer etmeyecek. Beşiktaş ara transfer döneminde 5-6 ismi kadrosuna dahil edecek" ifadelerini kullandı.

4 MAÇTA 21 DAKİKA

2022 yazında Köln’den Borussia Dortmund’a transfer olan, geçtiğimiz sezonun devre arasında Wolfsburg'a kiralanan milli futbolcu, Dortmund'a döndükten sonra fazla forma şansı bulamadı.

Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösterilen Salih Özcan, bu sezon 3’ü Bundesliga, 1’i Almanya Kupası olmak üzere sadece 4 maçta sadece 21 dakika süre şans buldu.

