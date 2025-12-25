Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçına attığı 2 golle damgasını vuran Vaclav Cerny'nin başarısının sırrı ortaya çıktı. Sezon başında siyah-beyazlılara imza atan Çekyalı futbolcunun derbi performansı, ülkesinde geniş yankı buldu.

Beşiktaş'ın Çekyalı kanat oyuncusu Vaclav Cerny, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe derbisine attığı iki golle galibiyeti getirdi. Siyah-beyazlı forma altında 14 maçta 6 gol ve 6 asistlik skor katkısı veren 28 yaşındaki futbolcunun başarısında disiplinin ve bunda da onu yetiştiren babasının büyük payı bulunuyor.

Vaclav Cerny - Tarık Çetin

"BABAM KATIYDI AMA ÇOK ADİLDİ"

O günleri Hoffenheim forması giyen Adem Hlozek'in babası Zbynnev bir röportajda şöyle anlatmıştı:

Pribram takımında antrenör olan babası, sabah akşam onun başında duruyordu. Vaclav'ı ilk kez 15 yaşındayken Kouba Kupası'nda gördüm. Kasıtlı bir sarı kart gördü. Babası onu çağırdı ve ona tokat attı. 'Bilgisayar oynayacaksın, istediğin her şeye sahip olacaksın ama 2 ya da 3 saat bunu yapacaksın' derdi. Bunu sadece zirve sporcu olması için değil, sağlık için de söylüyordu. Her zaman o sporu seven çocuk başarır, Cerny de böyleydi.

Çek yıldız, bu olayı 2024 yılında verdiği bir röportajda doğrulamış, babası için "Genel olarak katı bir insandı ama çok adildi" demişti.

Fenerbahçe galibiyeti sonrası Beşiktaşlı futbolcular büyük sevinç yaşadı

BİR MİLYON EUROLUK FEDAKARLIK

Ajax, Twente, Wolfsburg, Rangers gibi takımlarda başarıyla mücadele eden Cerny'nin, Beşiktaş'a gelişi de onun kararlılığının sonucuydu. Wolfsburg onu bırakmak istemediğini söylemiş, oyuncu ise Beşiktaş resmi hesasına beğeni atıp transfer gerçekleşsin diye 4 yıl için toplam bir milyon euro maaştan vazgeçti.

KORUYUCU AİLESİ TÜRK

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; hiç şüphesiz Türkiye sevgisinde daha küçük yaşta ailesinden ve ülkesinden ayrılıp Hollanda'ya gittiğinde koruyucu ailesinin Türk olmasının rolü büyüktü. Bugün Beşiktaş'taki başarısında da o Türk aileden gördüğü sevgi rol oynuyor.

"BENDEN BEKLENENİ YAPTIM"

Cerny'nin Fenerbahçe maçındaki performansı, ülkesi Çekya'da geniş yer buldu. Oyuncunun, kendisine muhteşem bir ön Noel hediyesi verdiğine vurgu yapıldı. Başarılı oyuncudan 'maçın kahramanı' diye söz edilirken, Cerny'nin "Benden beklenen buydu. Sorumluluğu seviyorum. Güveni boşa çıkarmadığım için mutluyum" sözlerine yer verildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası