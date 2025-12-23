Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'tan derbide kırmızı kart tepkisi: Oyna devam!
Türkiye Kupası'nda ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, devre arasında hakem kararına tepki gösterdi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, derbinin devre arasında hakem kararına tepki gösterdi.
Siyah beyazlılar, İsmail Yüksek ile Orkun Kökçü arasındaki pozisyonda kırmızı kart bekledi.
"OYNA DEVAM"
İsmail'in Orkun'a müdahalesini paylaşan Beşiktaş, "Basma yok! Oyna devam!" ifadelerine yer verdi. Beşiktaşlı taraftarlar, bu paylaşıma birçok yorum yazdı.
