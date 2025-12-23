Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, ayrılık iddiaları hakkında ilk kez konuştu.

Beşiktaş'ın milli file bekçisi Mert Günok, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçı öncesinde hakkındaki ayrılık iddialarına cevap verdi.

Hakkında çıkan ayrılık iddialarına dair konuşan Mert Günok, "Kendimle alakalı bir açıklama yapma gereği hissediyorum. Son zamanlarda hakkımda yalan haberler çıktı. 'Gitmek istediğim, kendime takım baktığım, burada mutsuz olduğum' gibi haberler çıktı. Benim ne hocamızla ne yönetimle böyle bir görüşmem olmadı. Beşiktaş'ı her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Burada bulunduğum sürece her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım." dedi.

