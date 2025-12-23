Türkiye Kupası'nda ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Rafa Silva için kararını verdi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Rafa Silva için karar verildi.

DERBİ KADROSUNDA YER ALMADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş'ta Süper Lig'deki Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla maç kadrosuna geri dönen Rafa Silva, Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almadı.

RİZESPOR'A KARŞI SÜRE ALMADI

Ligde 48 gün sonra Çaykur Rizespor maçında kadroya dahil olan ancak karşılaşmadan önce ısınma bölümünde isteksiz tavırları dikkati çeken Portekizli futbolcu, söz konusu mücadelede süre almamıştı.

SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ

Rafa Silva'nın fiziksel olarak hazır olmadığını belirten Sergen Yalçın, "Siz oyuncunun antrenman yaptığını zannediyorsunuz. Mukavele gereği antrenmanda bulunuyor. 10 üstünden not verirsem sıfır veririm. Bu oyuncunun şu an sahaya çıkması kendi sağlığı açısından da sakıncalı. Oyuncuyu oynatmamız söz konusu olamaz. Antrenman yapıp hazır olsa değerlendirebiliriz. Ekip olarak böyle bir durumu antrenörlük hayatımızda hiç yaşamadık ve nasıl çözümleneceğini bilemiyoruz. Takımın en pahalı oyuncusu. Ekstra özellikleri olan bir oyuncu ama bana faydası yoksa ne yapayım o oyuncuyu." ifadelerini kullanmıştı.

