Fenerbahçe ile Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu’ndaki derbide karşı karşıya geliyor. Yılın son derbisinde sarı lacivertliler, Kadıköy’de siyah beyazlıları ağırlayacak.

Ligde Galatasaray’ın ensesinde şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe ile yarıştan erken kopan Beşiktaş, kupada C Grubu’ndaki derbide karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası maçlarına grup aşamasından katılan iki takım da yılın son derbisini kazanarak 2026’ya mutlu girmek istiyor. Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Beşiktaş’ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe gerden gelip 3-2 kazanmıştı. Ligde namağlup ünvanlı tek takım olan Fenerbahçe, bütün kulvarlarda son 16 resmî maçında yenilmedi.

İKİ TAKIMDA DA EKSİK ÇOK

Hafta sonunda evinde Ç. Rizespor’u yenerek Dolmabahçe’deki dört maçlık galibiyet hasretini dindiren Beşiktaş ise kupaya ayrı bir önem veriyor. Ligde yarışta geride kalan, Avrupa kupalarına da veda eden Beşiktaş’ın en büyük hedefi; sezonu kupa şampiyonu olarak kapatmak. Her iki takımda da önemli eksikler var. Fenerbahçe’de on üç, Beşiktaş da ise beş oyuncu çeşitli sebeplerle yılın son derbisinde forma giyemeyecek. Chobani Stadı’nda 20.30’da başlayacak mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe

Tarık

Mert

Skriniar

Oosterwolde

Levent

İsmail

Bartuğ

Szymanski

Asensio

Oğuz

Kerem

Beşiktaş

Ersin

Taylan

Djalo

Paulista

Rıdvan

Kartal

Demir Ege

Rashica

Orkun

Cerny

Abraham

