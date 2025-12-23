Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu: Toplam 18 oyuncu yok!
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu’ndaki derbide karşı karşıya geliyor. Yılın son derbisinde sarı lacivertliler, Kadıköy’de siyah beyazlıları ağırlayacak.
Ligde Galatasaray’ın ensesinde şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe ile yarıştan erken kopan Beşiktaş, kupada C Grubu’ndaki derbide karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası maçlarına grup aşamasından katılan iki takım da yılın son derbisini kazanarak 2026’ya mutlu girmek istiyor. Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Beşiktaş’ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe gerden gelip 3-2 kazanmıştı. Ligde namağlup ünvanlı tek takım olan Fenerbahçe, bütün kulvarlarda son 16 resmî maçında yenilmedi.
Fenerbahçe'den Musaba hamlesi: Menajeri İstanbul'a geldi
İKİ TAKIMDA DA EKSİK ÇOK
Hafta sonunda evinde Ç. Rizespor’u yenerek Dolmabahçe’deki dört maçlık galibiyet hasretini dindiren Beşiktaş ise kupaya ayrı bir önem veriyor. Ligde yarışta geride kalan, Avrupa kupalarına da veda eden Beşiktaş’ın en büyük hedefi; sezonu kupa şampiyonu olarak kapatmak. Her iki takımda da önemli eksikler var. Fenerbahçe’de on üç, Beşiktaş da ise beş oyuncu çeşitli sebeplerle yılın son derbisinde forma giyemeyecek. Chobani Stadı’nda 20.30’da başlayacak mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe
Tarık
Mert
Skriniar
Oosterwolde
Levent
İsmail
Bartuğ
Szymanski
Asensio
Oğuz
Kerem
Beşiktaş
Ersin
Taylan
Djalo
Paulista
Rıdvan
Kartal
Demir Ege
Rashica
Orkun
Cerny
Abraham