Erzurum'da meydana gelen zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi. Can pazarı yaşanan olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralanan 9 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza Yakutiye ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi.

Erzurum'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

A.T'nin kullandığı otomobil, caddede seyir halinde olan A.O. idaresindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan A.T. yönetimindeki otomobil, daha sonra M.U.A.A. idaresindeki başla bir arabaya çarparak durabildi.

9 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.T. ve A.O. ile araçlarda bulunan E.Ö. A.D. H.U. A.T. E.T. R.U.T. ve İ.H.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

