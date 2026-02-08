Türk savunma sanayiinin öncü markalarından SARSILMAZ, 8-12 Şubat tarihlerinde Suudi Arabistan’da düzenlenecek World Defense Show 2026’da yeni nesil silah ve silah sistemlerini vitrine çıkaracak.

Türk savunma sanayiinin global pazardaki temsilcilerinden SARSILMAZ, Suudi Arabistan’da düzenlenecek World Defense Show (WDS) 2026 fuarına katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 8-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarda, başta “25 mm TRM topu” olmak üzere yeni nesil silah ve silah sistemlerinin uluslararası son kullanıcılar ve karar vericilerle buluşturulması hedefleniyor.

SARSILMAZ Dış Ticaret Genel Müdürü M. Nuri Kızıltan, “Farklı şartlarda güvenilirliği test edilmiş sistemler sergilenecek” dedi. 140 yılı aşkın geçmişe sahip SARSILMAZ, 80’den fazla ülkeye ihracat yapan, askeri ve güvenlik güçlerine yönelik silah sistemleri geliştiren öncü savunma sanayii firmaları arasında yer alıyor.

