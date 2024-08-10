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Haberler > Dünya > Milli enerji silahımız seviye atladı! WATTOZZ, ABD’li Taser’a meydan okuyor

Milli enerji silahımız seviye atladı! WATTOZZ, ABD’li Taser’a meydan okuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milli enerji silahımız seviye atladı! WATTOZZ, ABD’li Taser’a meydan okuyor

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk mühendisler tarafından geliştirilen millî elektroşok silahı WATTOZZ uzaktan kontrollü hâle getirildi. Projeyi geliştiren ekibin başındaki Prof. Dr. Fazıl Kırkbir “Dünyada böyle bir teknoloji yok” dedi.

YEŞİM ERASLAN ANKARA -Türk mühendisler tarafından geliştirilen millî elektroşok silahı “WATTOZZ” seviye atlatılarak uzaktan kontrollü hâle getirildi. Bu yılın sonunda seri üretimine başlanacak olan WATTOZZ, dünya pazarını elinde tutan ABD’li Taser’a meydan okumaya hazırlanıyor.

Enerji silahı Prof. Dr. Fazıl Kırkbir, Dr. Oğuzhan Çakır, yüksek lisans elektrik ve elektronik mühendisi Veysel Evran tarafından tasarlandı.

Gazetemize silah hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Kırkbir, dünyada başka kablosuz şok silahının bulunmadığını belirterek “Kablosuz şok cihazında iki tane mermi çıkar. Aynı şebeke elektriği gibi düşünün. Hedefin çarpılması için ikisinin de isabet etmesi lazım. Tabii ikisi böyle namludan açılarak çıktığı için, biri göbeğine giriyor, biri ya ıskalıyor ya da gözüne giriyor. Iskalarsa çarpmıyor ama gözü gibi hayati bir noktaya isabet ederse ölüm tehlikesi barındırıyor. Ama WATTOZZ tek bir mermi atıyor. Nişan alma kabiliyeti var. Zaten kablo olmadığı için herhangi bir bağlantı sorunu da yok. 8 metreye kadar atış yapabilirsiniz. Etkili mesafesi çok değişken, 10 cm’den de 8 metre de çalışır. Mermiyi açık alanda 100 metreye kadar uzaktan kumanda edebiliyorsunuz” dedi.

Şu anda ABD’li Taser’ın, bütün dünyaya satış yapan tek firma olduğun ve yıllık yarım milyar dolar net kar elde ettiğini ifade eden Kırkbir “Taser bundan yıllar önce böyle kablosuz modeli piyasaya sürdü ancak çalıştırılamadı ve geri toplatıldı. Yani dünyada şu anda böyle bir teknoloji yok” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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