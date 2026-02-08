ABD Başkanı Trump’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kurucu üye olarak davet ettiği “Barış Kurulu” Washington’da toplanacak. Ateşkesin ikinci aşamasını hızlandırıp yeniden imar sürecini başlatmayı hedefleyen zirvede, üye ülkelerin Gazze için yapacağı bağışlar da gündeme gelecek.

ABD merkezli haber sitesi Axios, Hamas sonrası Gazze Şeridi’ndeki yönetimi denetlemekle görevlendirilen Barış Kurulu’nun ilk toplantısını 19 Şubat’ta Washington’da yapacağını aktardı.

ÖNERİLEN HABERLER KÖŞE YAZILARI Gazze'de nizamın inşası

Toplantının Gazze’nin yeniden inşası için “bağış toplama konferansı” niteliği de taşıyacağı belirtildi. Toplantıda, Gazze ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının hızlandırılması konusunun ele alınacağı kaydedildi. Toplantıya yönelik planların henüz başlangıç aşamasında olduğu ve hâlâ değişebileceğini aktaran ABD’li yetkili, çeşitli ülkelere davetlerin ulaştığını aktardı.

Toplantıdan bir gün önce 18 Şubat’ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray’da Trump ile bir araya gelecek. Toplantıdan bir gün önce 18 Şubat’ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray’da Trump ile bir araya gelecek.

İsrail ile Hamas’ın Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmasının ardından 14 Ocak’ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşaması başlamıştı. Gazze Şeridi’ni yönetmek için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin Ali Şaas başkanlığında oluşturulduğu açıklanmıştı. Bu kapsamda, başkanlığını Trump’ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı, Gazze’nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu “Barış Kurulu”na kurucu üye olarak davet etmişti. Yeni yapılanmada “Barış Kurulu”, “Barış Yönetim Kurulu” ve “Gazze Yönetim Kurulu” şeklinde üç ana organ bulunuyor. İsviçre’nin Davos kasabasında 22 Ocak’ta “Gazze için Barış Kurulu Şartı” imza töreni düzenlenmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası