İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre Başbakan Binyamin Netanyahu, perşembe gün içinde İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesi üyeleriyle gerçekleştirdiği kapalı oturumda, İran’a muhtemel saldırıları ve Umman’daki müzakereyi ele aldı.

Habere göre ABD ile koordinasyonun “mümkün olan en yüksek seviyede” olduğunu vurgulayan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a ilişkin nihai olarak vereceği kararı bilmediğini belirtti.

Netanyahu “İran rejiminin çöküşünü getirebilecek kritik bir aşamaya doğru şartların oluştuğunu” ancak sürecin Tahran’daki mevcut yönetimin devrilmesiyle sonuçlanıp sonuçlanmayacağından emin olamadığını söyledi.

Komite üyelerine, saldırıya uğramaları durumunda İran’a “çok daha büyük ve sert bir darbe” indirmeye hazır oldukları tehdidinde bulunan Netanyahu, bunun da haziranda düzenledikleri saldırılardan “çok daha büyük ölçekli” olacağını iddia etti.

