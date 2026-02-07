Jeffrey Epstein konusundaki tutumu sebebiyle Batı dünyasını eleştiren Zaharova “Şimdi her şey netleşiyor: Kennedy suikastından ‘Nord Stream 2’ boru hattı bombalamalarına kadar, Batı’da hiçbir şey soruşturulmuyor. Epstein davası gibi” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve ABD’de cezaevinde ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein’ın suç eylemlerini “tam bir cehennem” olarak nitelendirdi.

Epstein konusundaki tutumu sebebiyle Batı dünyasını eleştiren Zaharova, “Epstein’ın suç ortağı (Ghislaine Maxwell) neden sadece 20 yıl ceza aldı? Uluslararası çocuk kaçakçılığı söz konusuyken neden uluslararası bir soruşturma başlatılmadı?” diye sordu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Epstein’ın suç eylemleri tam bir cehennem

İngiltere, Polonya, Litvanya ve diğer bazı ülkelerin Epstein’ın merkezinde olduğu insan kaçakçılığı iddiaları ile ilgili kendi soruşturmalarını başlattıklarını hatırlatan Zaharova, “Washington, Epstein’ın suçlarına yönelik soruşturmayı ilk ele aldığında bu izi sürmeliydi.

Interpol ve Europol’ü uyarmalıydı. Bu cehennemin boyutu göz önüne alındığında alarm zilleri çalıyor olmalıydı” eleştirisinde bulundu. Epstein ile ilişkileri yüzünden kraliyet ünvanları elinden alınan eski İngiltere Prensi Andrew Windsor hakkında dava açılmamasına da tepki gösteren Zaharova, verdiği örneklerin Batı dünyasının önemli suçlar karşısındaki kayıtsızlığının göstergesi olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı: Şimdi her şey netleşiyor. Kennedy suikastından ‘Kuzey Akım 2’ boru hattı bombalamalarına kadar, Batı’da hiçbir şey soruşturulmuyor. Tıpkı ‘küresel elitleri’ ilgilendiren ‘Epstein davası’ gibi.

EPSTEIN MOSSAD ADINA SAHTE PASAPORT KULLANDI

Açıklanan belgelerde ortaya çıkan yeni skandallar ise şöyle:

■ Epstein, Mossad adına 1980’lerde sahte Avusturya pasaportu kullandı. Sahte adı Marius Robert Fortelni’dir. Bu pasaportta ele geçirildi ve son Adalet Bakanlığının açıklamalarında, ikametgâh adresi Suudi Arabistan olarak belirtildi.

■ ABD Adalet Bakanlığı tarafından yeni yayınlanan video görüntülerine göre Jeffrey Epstein’ın ölüm gecesi saat 22.39 civarında kimliği belirsiz bir kişinin Epstein’ın hapishane koğuşuna girdiği görülüyor. Bu durum, bugüne kadar hiçbir resmî hesapta veya raporda yer almamıştı.

■ Epstein ile geçmişi olan Ronald Barnard’ın Epstein ile ilgili yaptığı itirafları çocuk kurban edildiğini ortaya çıkardı: Tüm o çıplak kadınları ve diğer şeyleri görmek beni çok eğlendiriyordu. Ama bir noktada, bütün bunları anlatma sebebim olan bir şeye davet edildim. Çocuk kurban törenlerine katılmaya çağırdılar.”

■ Epstein’ın kurbanlarından biri günlüğüne, 2000’li yılların başlarında genç bir kızken Ghislaine Maxwell’in de bulunduğu bir ortamda doğum yaptığını ve bebeğinin doğumdan birkaç dakika sonra elinden alındığını yazdı. Bebeğin akıbeti bilinmiyor. Denize atılmış veya törende yenilmiş olabilir.

■ ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk dönemindeki danışmanlarından Steve Bannon’un, Epstein ile yaptığı yazışmalarda 2018’de Belçika hükûmetinin düşmesinde rol oynadığı öne sürüldü.



