Fransa yine fitne peşinde: Macron'un Bakanı önce Suriye, sonra Irak'a gitti
Fransa, yıllardır hamilik yaptığı terör örgütünün Suriye’deki hâkimiyet alanının daralması üzerine yeni oyunlar peşinde!..
- Fransa, ABD'nin Suriye'den çekilmesi ve YPG/SDG'nin hakimiyet alanının daralması üzerine örgütü korumak için diplomatik adımlar atmaya başladı.
- Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Suriye ve Irak ziyaretlerinde IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve YPG/SDG lideri Mazlum Abdi ile görüştü.
- Barrot ve Abdi görüşmesinde, Şam yönetimiyle imzalanan 30 Ocak Anlaşması'nın uygulanma detayları ile Kürt bölgelerinin özel yapısının ve haklarının korunması ele alındı.
- Fransa Cumhurbaşkanı Macron, daha önce de YPG'ye açık destek vermiş ve yakın zamanda Suriye lideri Ahmed Şara'yı aramıştı.
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD çekilmesi sonrası YPG'nin varlığını sürdüremeyeceğini belirterek Fransa'nın örgüte verdiği desteğe tepki gösterdi.
Suriye, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkede birliği sağlamak için terör işgalini bitirmeye devam ediyor. ABD’nin Suriye’den çekilmesiyle, terör örgütü PKK’nın bu ülkedeki uzantısı YPG/SDG’nin işgali altındaki topraklar teker teker kurtarılıyor.
Fransa, yıllardır hamilik yaptığı terör örgütünün Suriye’deki hâkimiyet alanının daralması üzerine yeni oyunlar peşinde. Geçtiğimiz hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, YPG’yi korumak için Suriye lideri Ahmed Şara’yı aramasının ardından Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, önce Suriye’ye ardından da Irak’a giderek görüşmeler gerçekleştirdi.
“HAKLARI KORUYACAĞIZ”
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşen Barrot daha sonra terör elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya geldi. Barrot’un Abdi ile, Şam yönetimiyle imzalanan 30 Ocak Anlaşması’nı görüştüğü öğrenildi. Irak basını Abdi’nin görüşme sonrası yaptığı açıklamaya dayandırdığı haberde “Şam hükûmeti ile imzalanan anlaşmanın sahadaki uygulanma detayları, Kürt bölgelerinin özel yapısının korunması ve Kürtlerin haklarının güvence altına alınması ele alındı” ifadelerini kullandı.
YPG’YE AÇIK DESTEK
Suriye’de terör örgütünün hakimiyetini kaybetmeye başladığı günlerde Fransa lideri Macron, Suriye lideri Ahmed Şara’yı aramış; ancak ulaşamamıştı. Şara’nın, bir hafta sonra Macron’un telefonuna dönüş yapmasını Fransız basını “SDG’yi kurtarma umudu bitti” diye değerlendirmişti. Macron, 2019 yılında da Türkiye’nin tutumunu eleştirerek, YPG’ye verdiği desteği açıkça dile getirirken “Fransa, aşırılıkçı gruplarla savaşan YPG’yi yalnız bırakmayacak. Kürt özgürlük savaşçılarına asla sırtımızı dönmeyeceğiz” demişti.
FİDAN: BU DESTEK SÜREMEZ
Terör örgütünün Fransa ile ilişkilerini ilerletmeye çalışması üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde “ABD’nin Suriye’den çekilme konusunda açık bir arzusu var. Artık herkes YPG’nin bu yeni süreçte böyle bir varlığı sürdüremeyeceğini biliyor. Çok ilginç; şimdi Fransa’yla konuşuyorlar, şu tarafla konuşuyorlar, bu tarafla konuşuyorlar, senatörlerle konuşuyorlar ama Ankara’dan gelen sesi hiç dinlemiyorlar. Bu insanların böyle yapısal bir problemi var” diyerek tepki göstermişti.