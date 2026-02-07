Fransa, yıllardır hamilik yaptığı terör örgütünün Suriye’deki hâkimiyet alanının daralması üzerine yeni oyunlar peşinde!..

Suriye, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkede birliği sağlamak için terör işgalini bitirmeye devam ediyor. ABD’nin Suriye’den çekilmesiyle, terör örgütü PKK’nın bu ülkedeki uzantısı YPG/SDG’nin işgali altındaki topraklar teker teker kurtarılıyor.

Fransa, yıllardır hamilik yaptığı terör örgütünün Suriye’deki hâkimiyet alanının daralması üzerine yeni oyunlar peşinde. Geçtiğimiz hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, YPG’yi korumak için Suriye lideri Ahmed Şara’yı aramasının ardından Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, önce Suriye’ye ardından da Irak’a giderek görüşmeler gerçekleştirdi.

“HAKLARI KORUYACAĞIZ”

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşen Barrot daha sonra terör elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya geldi. Barrot’un Abdi ile, Şam yönetimiyle imzalanan 30 Ocak Anlaşması’nı görüştüğü öğrenildi. Irak basını Abdi’nin görüşme sonrası yaptığı açıklamaya dayandırdığı haberde “Şam hükûmeti ile imzalanan anlaşmanın sahadaki uygulanma detayları, Kürt bölgelerinin özel yapısının korunması ve Kürtlerin haklarının güvence altına alınması ele alındı” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Suriye’den çekilmesiyle oluşan boşluğu Fransa doldurmaya çalışıyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean Barrot, önce Suriye ardından Irak’a giderek terör örgütü SDG’nin elebaşı Mazlum Abdi, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi. Mesud Barzani ise daha sonra Abdi ile görüştü.

YPG’YE AÇIK DESTEK

Suriye’de terör örgütünün hakimiyetini kaybetmeye başladığı günlerde Fransa lideri Macron, Suriye lideri Ahmed Şara’yı aramış; ancak ulaşamamıştı. Şara’nın, bir hafta sonra Macron’un telefonuna dönüş yapmasını Fransız basını “SDG’yi kurtarma umudu bitti” diye değerlendirmişti. Macron, 2019 yılında da Türkiye’nin tutumunu eleştirerek, YPG’ye verdiği desteği açıkça dile getirirken “Fransa, aşırılıkçı gruplarla savaşan YPG’yi yalnız bırakmayacak. Kürt özgürlük savaşçılarına asla sırtımızı dönmeyeceğiz” demişti.

FİDAN: BU DESTEK SÜREMEZ

Terör örgütünün Fransa ile ilişkilerini ilerletmeye çalışması üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde “ABD’nin Suriye’den çekilme konusunda açık bir arzusu var. Artık herkes YPG’nin bu yeni süreçte böyle bir varlığı sürdüremeyeceğini biliyor. Çok ilginç; şimdi Fransa’yla konuşuyorlar, şu tarafla konuşuyorlar, bu tarafla konuşuyorlar, senatörlerle konuşuyorlar ama Ankara’dan gelen sesi hiç dinlemiyorlar. Bu insanların böyle yapısal bir problemi var” diyerek tepki göstermişti.

