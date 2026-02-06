Türkiye Gazetesi
Haftanın sanat ajandası | “Oda Oda”
Alaylı düşüncenin merkezinde yer alan merak, deneme cesareti ve birlikte öğrenme hâlini işleyen “Oda Oda” sergisi, 29 Mart tarihine kadar Beyoğlu’ndaki Metrohan’da ziyaret edilebiliyor.
Özetle DinleHaftanın sanat ajandası | “Oda Oda”
Kaydet
Kültür - Sanat 50 dk önce
Akaretler Sıraevler'de tasarım, antika ve sanat etkinlikleri ile Borusan Contemporary'de çocuklara yönelik sanat, tabiat ve bilim odaklı eğitim programları düzenleniyor.
- Akaretler Design & Antiques Show, 15 Şubat'a kadar Akaretler Sıraevler'de devam ediyor.
- Borusan Contemporary, şubat ayında çocuklar için sanat, tabiat ve bilimin kesişim noktasında bir eğitim programı sunuyor.
- 8 Şubat günü saat 12.00'de başlayacak “Orman Yoksa, Biz de Yokuz” (4-6 yaş) atölyesinde orman ekosistemi incelenecek.
0:00 0:00
1x
MURAT ÖZTEKİN - Tasarım, antika ve sanat dünyasını buluşturan “ADA: Akaretler Design & Antiques Show” 15 Şubat’a kadar Akaretler Sıraevler’in tarihî dokusunda devam ediyor.
Borusan Contemporary, şubat ayında çocukları sanat, tabiat ve bilimin kesişim noktasında buluşturan bir eğitim programı sunuyor.
8 Şubat günü saat 12.00’de başlayacak “Orman Yoksa, Biz de Yokuz” (4-6 yaş) atölyesinde orman ekosistemi incelenecek.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR